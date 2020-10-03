صور.. الخشت يلتقي مدير مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة

التقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بالدكتور جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بدبي، لبحث آفاق التعاون المشترك في تنفيذ المبادرات التي تطلقها المؤسسة، ومن أهمها مشروع الكتابة الإبداعية ومبادرة بالعربي، والاستفادة من تجارب الجامعة، واستغلال الدراسات والبحوث التي تصدرها الجامعة في مجال الابتكار لتوسيع نطاق برامج وفعاليات المؤسسة.

وتناول اللقاء، مشروعات جامعة القاهرة ومبادراتها لتغيير طرق التفكير وتطوير العقل، وإطلاق مسابقتي التفكير النقدي وريادة الأعمال، وإطلاق مبادرة تطوير اللغة العربية لمواكبة تطور العلوم والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والوصول إلى رؤى جديدة تبتعد عن طرق التفكير التقليدية، إلى جانب دور جامعة القاهرة في دعم الابتكار ومحو الأمية.

مناقشة البرامج والمشروعات المعرفية والعلمية للمؤسسة ودور الجامعة في دعمها والمشاركة فيها

كما تناول اللقاء، البرامج والمشروعات العلمية والمعرفية التي تتبناها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بدبي، والمبادارات التي تقوم بإطلاقها إقليميًا ودوليًا للنهوض بالمستوى المعرفي والعلمي العربي، ومن أهم هذه المشروعات مشروع قمة المعرفة، ومشروع تحدي الأمية، ومبادرة "بالعربي"، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

يذكر أن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عضو مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

وتطلق جامعة القاهرة بالتعاون مع محافظة الجيزة، قافلة تنموية شاملة لمنطقة "عشش السودان" بـ محافظة الجيزة، اعتبارًا من غد الأحد 4 أكتوبر، وتستمر على مدار عام جامعي كامل في إطار مشروع تطوير متكامل للمنطقة.

يأتي ذلك تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة.

الخشت: دعم المناطق الأكثر احتياجًا في الجيزة من أهم أولوياتنا

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن القافلة الشاملة لعشش السودان، يشارك فيها أساتذة من كليات الطب والآداب والتمريض والدراسات العليا للتربية، لتقديم خدمات طبية في جميع التخصصات والتوعية الصحية، وتقديم مساعدات غذائية، ومحو أمية، ودعم نفسي، ومكافحة الإدمان، وتعليم حرف ضمن مبادرة صنايعية مصر.

وأكد الخشت حرص الجامعة على أداء رسالتها التنموية والخدمية ودعم التوعية بالمجتمع المصري، خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال تنظيم القوافل التنموية الشاملة والاستفادة من الكفاءات العلمية في جامعة القاهرة في مختلف المجالات والتخصصات.