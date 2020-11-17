"الداخلية" تناقش أوضاع السجناء خلال ندوة بقطاع طرة

نظمت وزارة الداخلية، اليوم، ندوة بحضور عدد من مساعدي وزير الداخلية وعدد من الإعلاميين والصحفيين وشخصيات عامة لمناقشة أوضاع السجناء وأوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية المقدمة لهم خلال الآونة الأخيرة.

وشارك في حضور المنتدى بسجن طرة العديد من الشخصيات العامة وعدد من مساعدي الوزير وعدد من الإعلاميين والمتخصصين.

ومن المقرر، إجراء مساعدي وزير الداخلية وممثلي أعضاء مجلس النواب وبعض الصحفيين والإعلاميين جولة داخل سجن المزرعة، لتفقد أوضاع النزلاء ومصانع الأخشاب، فضلًا عن الاطلاع على أوضاع الرعاية الرياضية والصحية والتعليمية والاجتماعية والثقافية الحالية للنزلاء.