قطاع السجون يوافق على التماس 8 نزلاء بزيارة ذويهم وسط تدابير احترازية

وافق قطاع السجون على الاستجابة لالتماس 8 من نزلاء سجن القناطر "رجال"، بزيارة أمهاتهم وأخواتهم وزوجاتهم، من نزيلات "سجن القناطر نساء"، حيث تمت الزيارة وإعادتهم لمحبسهم مرة أخرى، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية النزلاء من عدوى فيروس كورونا من تعقيم مكان الزيارة والالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة المسافة الآمنة بينهم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على الأهتمام بأوجه الرعاية الاجتماعية المقدمة لنزلاء السجون، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء السجون، والعمل على انخراطهم في مدارج المجتمع عقب إنقضاء العقوبة وتحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم داخل محبسهم.