الكيلو بـ12 جنيها.. غضب بين أهالي كفر الشيخ لارتفاع سعر الطماطم

أثار ارتفاع سعر الطماطم حالة من الغضب بين الأهالي في محافظة كفر الشيخ، حيث أكد بعضهم أن سعر الكيلو وصل إلى 12 جنيهاً، في الوقت الذي لا يستطيع السكان الاستغناء عنها، بسبب اعتيادهم على استخداماتها في الطهي وإعداد السلطات.

وأرجع مزارعون سبب الارتفاع في سعر الطماطم إلى فترة الفاصل بين العروات، حيث يحدث نقص في الكمية المعروضة، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار، فضلاً عن تأثر حركة البيع والشراء بسبب قيام البعض بتخزين المحصول خلال فصل الشتاء.

وعلى الرغم من أن مصر تعد خامس دولة في العالم من حيث إنتاج الطماطم، وفق تقرير صدر عن وزارة الزراعة قبل أيام، ورغم محاولة الدولة السيطرة على فاصل العروات، والاتجاه لزراعة المحصول بالصوب الزراعية، بدلاً من الحقول المفتوحة، إلا ان المنتج يشهد ارتفاعاً في الأسعار، خاصةً هذه الأيام.

وأكدت "مايسة إسماعيل"، من أهالي كفر الشيخ، أن سعر كيلو الطماطم وصل إلى 12 جنيهاً، ما يؤثر على ميزانية الأسرة، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار أنواع أخرى من الخضروات، مثل الخيار، ليسجل 7 جنيهات، وأشارت إلى أن الطامطم والخيار عنصران أساسيان في إعداد الوجبات اليومية، فضلاً عن تسجيل البطاطس نحو 7 جنيهات هي الأخرى.

واضافت أنه رغم محاولة الدولة المصرية في السيطرة على الأسعار، والتوجه نحو إنشاء المزيد من الصوب والمشروعات الزراعية، إلا أن المواطن لا زال يعاني من ارتفاع الأسعار، خاصةً أسعار الخضروات والسلع الأساسية، ولفتت إلى أن ذلك من الممكن أن يرجع لجشع بعض التجار في بعض المناطق.

وأوضحت "عزة ذكي"، موظفة بكفر الشيخ، أنها لم تستطع تلبية احتياجات أسرتها، خاصةً أنها أرملة تعول 3 أطفال، في ظل ارتفاع الأسعار، وقالت: "مبقتش قادرة أكل ولادي بشكل كويس، ارتفاع الطماطم وغيرها من الخضروات دا بيؤثر علينا"، مشيرةً إلى اختفاء منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة من شوارع المدينة.

وتزرع محافظة كفر الشيخ بعض الزراعات النوعية، التي يتم يمكن زراعتها في الأماكن الرملية، ومنها مركز بلطيم، مثل الخيار والطماطم والكوسة والبسلة وغيرها من الخضروات، إلا أنها تشهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، حيث تخطى سعر كيلو الطماطم 12 جنيهاً.

ومن جانبه، أكد محسن علي، أحد مزارعي الخضراوات بكفر الشيخ، أن سبب ارتفاع اسعار الطماطم في الوقت الحالي هو فاصل العروات، أي الزراعة بين كل فترة جني محصول وأخرى، مشيراً إلى أن مركز بلطيم يُعد المصدر الأساسي لتوريد محصول الطماطم للسوق، مع وجود بعض التجار الذين يستغلون فاصل العروات في رفع الأسعار، مشيراً إلى أنه بحلول شهر ديسمبر، سيعود السعر للتراجع مرة أخرى.

وأكد المحاسب أسامة عتمان، رئيس شعبة الخضر والفواكه بالغرفة التجارية بكفر الشيخ ورئيس مجلس إدارة سوق الجملة ببلطيم، أن السبب في زيادة الأسعار يرجع إلى الفاصل في العروتين، مشيراً إلى هناك استغلالا من بعض التجار القطاعي، بسبب عدم وجود رقابة على الأسعار.

وقال "عتمان" لـ"الوطن" إنه يمكن للشعبة التحكم في تجار الجملة، بعكس التجار القطاعي، وأضاف أن جملة كليو الطماطم تتراوح بين 6 و8 جنيهات، ولكن يبيعها التاجر بـ12 جنيهاً، مطالبا بتكثيف الحملات التموينة على التجار القطاعي، لمنعهم من استغلال المواطنين.