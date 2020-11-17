ساويرس يوسع إمبراطورية الذهب.. 1.5 مليون أوقية إنتاج سنوي لـ"إنديفور"

عزز رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، من سيطرته على سوق استخراج وإنتاج الذهب في العالم من خلال سعيه للاستحواذ على أكبر شركات الذهب العالمية.

وبحسب بيان صادر عن شركة "إنديفور للتعدين"، اليوم، والتي يمتلك نجيب ساويرس أكبر حصة بها، أنَّها أنهت اتفاقًا يخص الاستحواذ على شركة "تيرانجا للذهب" اليوم الإثنين.

"إنديفور" تخطط لإنتاج سنوي يصل لـ1.5 مليون أوقية ذهب

ويأتي هذا وفق خطط "إنديفور" لتركيز أنشطتها على غرب أفريقيا، خاصة في السنغال وكوت ديفوار وبوركينا فاسو، بإنتاج سنوي يبلغ 1.5 مليون أوقية، وتكاليف إنتاج منخفضة مقارنة بمتوسط ​​الصناعة.

وفي وقت سابق، قال رجل الأعمال الشهير، نجيب ساويرس، في تصريحات سابقة له منذ عامين إنَّه وضع نصف ثروته في الذهب، مرجعًا ذلك إلى "الأزمات التي تشهدها المنطقة في الآونة الأخيرة إضافة إلى توقعاته التي تشير إلى ارتفاع سعر هذا المعدن بالمستقبل".

ويرأس ساويرس حاليًا، مجموعة مناجم "لامانشا ريسورسيز" لاستخراج الذهب، وهي المجموعة التي لديها استثمارات في شركة "إنديفور" للتعدين التي يقع مقرها بتورونتو في كندا، كما يمتلك أيضًا استثمارات بشركة "إيفوليوشن" للتعدين الأسترالية وشركة "جولدن ستار ريسورسز" التي تتركز أعمالها في غانا.

ويسعى ساويرس جاهدًا للعمل في قطاع التعدين وإنتاج الذهب داخل وخارج مصر والتوسع في قطاع الذهب، حقق الرجل ثاني أكبر مكسب بالعالم من مناجم الذهب بمؤشر "بلومبرج".

وتقدمت شركة "لامانشا" للتعدين في وقت سابق والتي يرأسها ساويرس، أنَّ الشركة تقدمت للمشاركة في المزايدة العالمية للتنقيب عن الذهب من خلال شركة "Altus" المدرجة في البورصة الكندية والتي يمتلك ساويرس فيها حصة حاكمة.