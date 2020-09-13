يمتلكها "ساويرس".. "Altus" تتقدم لمزايدة التنقيب عن الذهب

أكّد مصدر في شركة "لامانشا للتعدين، والتي يرأسها رجل الأعمال نجيب ساويرس، أنَّ الشركة ستتقدم للمشاركة في المزايدة العالمية للتنقيب عن الذهب من خلال شركة "Altus" المدرجة في البورصة الكندية والتي يمتلك ساويرس فيها حصة حاكمة.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن" أن الشركة تستكمل حاليا وتجهز جميع الأوراق الخاصة بالتقديم، وستتقدم الشركة خلال الساعات المقبلة قبل موعد إغلاق المزايدة، والتي من المقرر غلقها بعد غد الثلاثاء في تمام الساعة الـ12 ظهرًا.

وأشار المصدر إلى أنَّ الشركة انتظرت حتى الآن ولم تتقدم بسبب التغيرات التي حدثت في مناطق المزايدة بعد تعديل المناطق المطروحة للمزايدة عدة مرات، وذلك حتي لا تتقدم لمنطقة تمّ إزالتها.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية طرحت في مارس الماضي مزايدة للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة، وكان من المقرر غلقها قي 15 يوليو ولكن تمّ تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر غلق أبواب التقدم للمزايدة بعد غد الثلاثاء الساعة الـ12 ظهرًا.