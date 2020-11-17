انطلاق ورشة "حرفية الممثل وإعداده" بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

انطلقت صباح اليوم ورشة حرفية الممثل وإعداده، التي يقدمها الفنان الدكتور علاء قوقة، ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الخامسة، برئاسة الفنان مازن الغرباوي، ورئاسة شرفية للفنانة القديرة سميحة أيوب.

يشارك في الورشة 10 شباب من جمهورية مصر العربية ومحافظاتها المختلفة، بجانب فتاة من روسيا، وشرح الدكتور علاء قوقة في بدايتها المبادئ الأساسية والقواعد لفن التمثيل، ثم نفذ بالتدريبات العملية مع الشباب، ومن المقرر أن تستمر لمدة 3 أيام.

ويقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والهيئة الدولية للمسرح ITI UNESCO.

وافتتح محافظ جنوب سيناء، أمس، الدورة الخامسة للمهرجان بقصر ثقافة شرم الشيخ، بحضور الدكتور أشرف زكي، والفنانة الكبيرة سميحة أيوب، التي كرمت نجوم المسرح المصري والعربي، كان منهم النجم بيومي فؤاد والفنانة حنان مطاوع، والمخرح إسلام إمام، الحاصل علي جائزة أفضل شخصية مسرحية مصرية، والفنان قاسم اسطنبولي، الحاصل علي جائزة افضل شخصية مسرحية عربية.

وفي إطار فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، يتضمن برنامج اليوم الثاني ندوة عن الفنانة الراحلة سناء جميل، حامل اسم الدورة، في تمام الثانية عشر ظهرا، يتحدث فيها الإعلامي والكاتب الصحفى مفيد فوزى والفنانة سميحة أيوب.

ويعقد في الواحدة والنصف ظهرا مؤتمرا صحفيا للفنانة حنان مطاوع، يديره الكاتب الصحفي جمال عبدالناصر.

بينما المؤتمر الصحفي الخاص بالفنان بيومي فؤاد، يعقد في الثانية والنصف ظهرا، ويديره الكاتب الصحفي جمال عبدالناصر أيضا.

وتبدأ العروض المسرحية اليوم في الخامسة والنصف مساء بالعرض المسرحي الإسباني "أبي رجلا"، المشارك في مسابقة العروض الكبرى، وفي السابعة مساءً العرض اللبناني "قوم يابا"، المشارك في مسابقة المونودراما، بقصر ثقافة شرم الشيخ.

بينما يشهد المسرح المكشوف بالسوق القديم في العاشرة مساءً العرض المسرحى المصري "أغنية على الممر"، المشارك في مسابقة محور الشارع والفضاءات غير التقليدية.