إنشاء مصنع للرمان وحل مشاكل التصدير في لقاء محافظ أسيوط بالمزارعين

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تبني رجال الأعمال والمستثمرين لمشروع إنشاء مصنع للرمان والمركزات وزيادة الاستفادة من المحصول الذي يعد أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة لتحقيق التنمية الشاملة تنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ في تصريح له اليوم، إن المحافظة تمتلك العديد من المقومات التي تجعلها تتصدر المحافظات المنتجة للرمان على مستوى الجمهورية لافتاً إلى العمل على وضع حلول عاجلة للمشكلات التي قد تواجه المزارعين مع زيادة الرقابة على استخدام المبيدات وتكثيف برامج التوعية والإرشاد الزراعي لرفع كفاءة المحصول والحفاظ على سمعة الرمان المصري في الأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال لقاءه بمجموعة من مزارعي ومصدري الرمان بديوان عام محافظة أسيوط لمناقشة أهم المشكلات التي تواجههم خلال موسم جمع محصول الرمان للعمل على حلها، وذلك بحضور هدى اسماعيل مدير مديرية الزراعة بأسيوط ، ورميح عبدالحسيب مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ، ومدحت محمد حسن مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة.

وناقش الاجتماع مشاكل الزراعة وعمليات التصدير التي تواجه المزارعين ومقترحات الحلول خاصة بإنشاء مصنع للرمان لضمان زيادة الاستفادة من محصول الرمان بالمحافظة فضلاً عن مناقشة تشكيل "رابطة" لتكون كيان مؤسسي لمزارعي الرمان بالمحافظة تساعدهم في الحصول على العديد من الامتيازات من بينها تأسيس إدارة متكاملة للحفاظ على استمرارية زراعة محصول الرمان بالمحافظة والعمل على الاستفادة من الإستثمار في زراعته وإنشاء صناعات مكملة للمنتج وتصديره للخارج.

وأوضح محافظ أسيوط أن المحافظة تقدم كافة سبل التعاون الممكنة وتذليل العقبات أمام كل القطاع الزراعي والري خاصة محصول الرمان الذي يعد من أهم المحاصيل الزراعية التي تنتجها المحافظة ومن أجود أنواع الرمان فى العالم لافتاً إلى العمل على التنسيق والتعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمستثمرين في تطوير وزيادة الإنتاجية الزراعية بإستخدام أحدث الأساليب العلمية المتبعة فى أنحاء العالم.

يذكر أن محافظة أسيوط تحتل المركز الأول في المساحة المزروعة من الرمان بلغت ما يقارب 9 آلاف فدان بمتوسط إنتاج للفدان يتراوح من 12 إلى 15 طنًا وتصدر المحافظة ما يزيد عن 150 ألف طن سنويًا إلى دول الخليج والعراق وروسيا وأوكرانيا وبعض الدول الأوروبية.