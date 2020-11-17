بومبيو: أوروبا وأمريكا بحاجة للعمل معًا لمواجهة تصرفات تركيا الأخيرة

قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، في تصريح لصحيفة "لو فيغارو"، أمس الاثنين، إن أوروبا والولايات المتحدة بحاجة للعمل معا؛ لمواجهة تصرفات تركيا الأخيرة في الشرق الأوسط.

وصرح "بومبيو": "نتفق أنا والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن تصرفات تركيا في الآونة الأخيرة عدوانية للغاية"، وفقا لقناة "العربية".

وأشار وزير الخاريجة الأمريكي إلى دعم تركيا لأذربيجان في صراع ناغورني كاراباخ مع أرمينيا، وكذلك التحركات العسكرية في ليبيا والبحر المتوسط.

وأضاف مايك بومبيو أنه ما زال هناك عمل يجب القيام به؛ للتأكد من أن إيران لا "تعذب" الشرق الأوسط.

يأتي ذلك فيما أعلن بومبيو، السبت الماضي، بدء جولة دولية تشمل عددا من البلدان، من أجل مناقشة مسائل هامة، في طليعتها مكافحة الإرهاب، وأنشطة إيران المزعزعة في المنطقة، فضلا عن الحريات الدينية، موضحا في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" أن البداية ستكون من باريس.

وكان مسؤولون أمريكيون أفادوا، الجمعة، أن زيارة بومبيو ستشمل 7 دول وتستغرق 10 أيام؛ إذ من المقرر أن يلتقي الوزير الأمريكي كبار القادة في محطاته السبع.

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "بلومبيرج" أن مايك بومبيو لن يجتمع بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان أو غيره من أعضاء حكومته خلال زيارته تركيا الأسبوع المقبل، الأمر الذي اعتبره المسؤولون الأتراك إهانة، خصوصا أن وزير الخارجية الأمريكي سيلتقي شخصيات دينية في إسطنبول، لكنه لن يسافر إلى العاصمة أنقرة، ما دفع وزارة الخارجية التركية إلى وصف تلك الاجتماعات بأنها تدخل "غير مناسب للغاية".

وقال مسؤول تركي لبلومبيرج، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "بومبيو رفض دعوة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو للحضور إلى أنقرة في أثناء زيارته لتركيا، وطلب من جاويش أوغلو القدوم إلى إسطنبول للاجتماع".

وأضاف المسؤول أن جاويش أوغلو رفض الطلب، معبرا عن استيائه من تجاهل "بومبيو" زيارة أنقرة قبل مغادرة منصبه.

وسيزور الوزير الأمريكي 7 دول، هي فرنسا وتركيا وجورجيا وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر.