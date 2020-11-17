الأمم المتحدة: أزمة إنسانية جراء القتال بإقليم تيجراي في إثيوبيا

أعلنت الأمم المتحدة حدوث أزمة إنسانية، جراء القتال في إقليم تيجراي بإثيوبيا، وفقا لما ذكرته قناة "العربية"، في نبأ عاجل.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، اليوم، إن مهلة الـ3 أيام لاستسلام قوات إقليم تيجراي الخاصة والميليشيات المتحالفة معها قد انتهت.

وأضاف أبي أحمد في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه "بعد انتهاء هذه المهلة، سينفذ الإجراء الحاسم الأخير؛ لإنفاذ القانون في الأيام المقبلة"، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز، فيما لم يرد تعليق من قادة تيجراي.

وأكد أبي أحمد أن إثيوبيا ستنتصر، مشيرا إلى أن العمليّات العسكرية التي بدأها في 4 نوفمبر في تيجراي بعد أشهر من التوتر مع جبهة تحرير شعب الإقليم التي تتحدى سلطته، تسير بشكل جيّد على حد قوله.

وأعلنت لجنة الطوارئ الحكومية في إثيوبيا، اليوم، أن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية نفذت ضربات جوية بالغة الدقة خارج ميكيلي، عاصمة إقليم تيجراي.

وذكرت مصادر أمنية، أن المئات لقوا حتفهم في الأزمة حتى الآن، وفقا لوكالة رويترز، ولفتت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة إلى أنها تتوقع فرار عدد كبير من اللاجئين الى السودان المجاور؛ إذ وصل حتى الآن 25 ألف إثيوبي.