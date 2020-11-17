"الأطباء والمحامين" تنسقان بشأن قرار التصالح على العيادات والمكاتب

استقبل نقيب المحامين رجائي عطية، الدكتورة نجوى الشافعي وكيل نقابة الأطباء عضو مجلس الشيوخ، والدكتور أسامة عبد الحى أمين عام النقابة وذلك لبحث أوجه التعاون بين النقابتين.

وتناول اللقاء القرار الصادر من محافظ بورسعيد بشأن العيادات ومكاتب المحامين الكائنة بعقارات سكنية، للتصالح عليها من سكني إلى إداري مقابل ما يزيد عن 1000 جنيه للمتر رغم كونهم مسجلين لدى الجهات المعنية، إضافة إلى أن عدادات المرافق المختلفة الموصلة إليهم تجاري.

ونصح نقيب المحامين، بالطعن على القرار الصادر أمام مجلس الدولة، كما وجه نقيب محامي بورسعيد أحمد عبد النعيم بالتنسيق مع النقابات المهنية لمواجهة هذا القرار قانونا.

ومن جانبه قال د أسامة عبد الحى امين عام النقابة:"انه يوجد فى مصر 79 الف عيادة خاصة موزعة على محافظات الجمهورية وكلها مسجلة فى الجهات الإدارية وفى وزارة الصحة".

وتابع: أنه لم يسبق أن طلبت هذه الجهات لادارية من أصحاب العيادات تحويل المكان من سكنى لإدارى ولكن فى بعض المحافظات اشترطت لترخيص المراكز الصحية التحويل من سكنى لادارى وبالتالى لم يكن هناك خطأ من جانب الأطباء للتصالح عليه

وأضاف أنه يمكن تطبيق شرط التحويل من سكنى لإدارى على من يريد ترخيص عيادة جديدة وليس بأثر رجعى على العيادات القائمة منذ سنوات طويلة علماً بأن ظروف الأطباء فى مواجهة جائحة كورونا لا تتحمل زيادة أى أعباء إضافية عليهم

جدير بالذكر أن وزارة الصحة، كانت قد حددت اجراءات ترخيص عيادة طبية خاصة "عيادة أخصائى"، واشترطت الوزارة عددًا من المستندات تشمل.

1- ايصال تسجيل العيادة بالنقابة لحين استخراج شهادة التسجيل.

2- صورتين من البطاقة الشخصية.

3- صورتين من كارنية النقابة.

4- صورة مزاولة المهنة.

5- صورة القيد بسجل الأخصائيين "صورة الأخصائى".

6- صورة عقد الإيجار أو ما يثبت الملكية موثق من الشهر العقارى "اثبات التاريخ".

7- رسم كروكى للعيادة.

8- ايصال من خزنة المديرية بمبلغ 100 جنيه باسم الدكتور رئيس الادارة المركزية لشئون البيئة بوزارة الصحة.

9- عقد لحرق النفابات.

10- ايصال من خرينة المديرية بمبلغ 15 جنيه.

11- بيان بتجهيزات العيادة.

12- اقرار بوجود طفاية حريق بالعيادة.

13- اقرار بالالتزام بتعليق الرخصة فى مكان ظاهر.

14- على كل مستند 1 جنيه دمغة.