التحفظ على 26 "طن مواد غذائية" داخل مصنع بدون ترخيص في السويس

تحفظت حملة لمباحث التموين فى السويس، على 26 طنا من السكر والأرز والدقيق، مجهولة المصدر داخل مصنع لتعبئة مواد غذائية بدون مرخص بمنطقة السلام 1 بحى فيصل.

تلقى اللواء هشام رشاد، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، معلومات تفيد بقيام شخص بتعبئة مواد غذائية بمكان غير مرخص بمنطقة السلام داخل نطاق دائرة قسم شرطة فيصل.

تشكل فريق بحث بقيادة العميد وليد شوقي، رئيس إدارة البحث بالمديرية، وضباط مباحث التموين، وبمداهمة المكان تبين صحة المعلومات الواردة، وتحفظت الحملة على 26 طن مواد غذائية عبارة "سكر وأرز ودقيق" مجهولة المصدر، و حُرر محضر بالواقعة تمهيدا لإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

من جهة أخرى، طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأسيوط وزارة التموين والتجارة الداخلية بإعادة فتح المخابز المغلقة، وقال هلال عبدالحميد أمين عام الحزب بالمحافظة أن غلق الوزارة لحوالي ٨٠ مخبزاً بالمحافظة يمثل عبئا كبيراً على المواطنين مشيرا إلى أن مركز ساحل سليم شهد إغلاق 8 من مخابز في مواقع ليس بها بدائل.

وطالب "عبدالحميد "محافظ أسيوط اللواء عصام سعد بسرعة التدخل لدى وزارة التموين لإعادة فتح المخابز والاكتفاء بالغرامات التي توقع على أصحابها، مشيرًا إلى أن عدد المواطنين الذين يصرفون مقررات الخبز من المخابز بالمحافظة يصل لـ ثلاثة ملايين و٣٠٠ ألف مواطن وغلق الأفران بدأ يشكل خطراً شديدا ويؤدي لمشكلات عديدة.