ابن عم الشهيد "عصر": كان يشارك في عمله بنفسه دون النظر لرتبته

كشف "أمان عصر"، مدير منطقة الشروق الصناعية، ابن عم الشهيد اللواء ياسر عصر، وكيل إدارة شرطة النقل والمواصلات، الذي استشهد إثر سقوطه داخل هواية بمحطة مترو "مسرة"، أثناء التعامل مع الحريق داخل الهواية، عن أن الأسرة تلقت خبر استشهاده بحزن وصدمة كبيرين، إلا أن الله منح أسرته الصبر، حيث تحتسبه عند الله شهيداً، ضحى بنفسه لإنقاذ أرواح مئات الأبرياء.

وأشار "أمان" إلى أن الشهيد لديه 4 أبناء، أحدهما بالفرقة الثالثة بكلية الشرطة، والثاني مقدم حالياً بكلية الشرطة، إضافة إلى ابنتين، وكان معروف عنه ومشهود له وسط الجميع بالقرية والأهل بالطيبة، كما أن منزله كان مفتوحاً دائماً أمام جميع الأهالي، حيث أنه من أسرة ريفية، يحرص أبناؤها على خدمة الأهالي، كما أن شقيقه، اللواء خالد عصر، مساعد مدير أمن الشرقية.

وأضاف إن اللواء الراحل كان يعشق عمله كثيراً، وكرس ذلك داخل أبنائه، عند التحاقهما بكلية الشرطة، ليكملا مسيرته الشرطية، مشيراً إلى أن وقائع التضحية للشهيد ليست الأولى، ففي عام 2016 أنقذ ركاب قطار من حريق اندلع به، بينما كان يستعد للانطلاق من القاهرة إلى طنطا، وتم تكريمه من قبل وزير الداخلية.

وأوضح "أمان عصر"، أن الشهيد كان يشارك في عمله بنفسه، ولا ينظر إلى رتبة اللواء التي يحملها على كتفيه، وكان يسارع في أي واقعة يشهدها، بحمل طفاية الحريق، ويقدم بنفسه على إخماد النيران، ومساعدة المواطنين.

وشيع الآلاف من أهالي قرية "مشتهر"، التابعة لمركز طوخ في محافظة القليوبية، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، جثمان شهيد الواجب اللواء ياسر عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، والذي استشهد إثر سقوطه داخل هواية بمحطة مترو، تابعة للنقل والمواصلات، أثناء التعامل مع الحريق بداخل الهواية، وخوفاً على حياة المواطنين بمنطقة وسط البلد.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة عليه بمسجد الوقف بالقرية عقب صلاة الظهر، وحمل الجثمان ملفوفاً بعلم مصر، على سيارة إطفاء، حتى تم دفنه في مقابر العائلة بالقرية، وسط حالة من الحزن خيمت على الأهالي، الذين أكدوا أن الشهيد كان يتمتع بحسن الخلق، والسيرة الحسنة، وكان يحظى باحترام الجميع.