رئيس التحرير

محمود مسلم

"وداعا المقدم القاضي".. جنازة عسكرية وشعبية مهيبة لشهيد طرة بالمنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
01:23 م | الخميس 24 سبتمبر 2020
تشييع جثمان شهيد طره في جنازة عسكرية وشعبية مهيبة بالمنوفية

تشييع جثمان شهيد طره في جنازة عسكرية وشعبية مهيبة بالمنوفية

شيع المئات من أهالي مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، منذ قليل، جنازة الشهيد المقدم محمد عفت القاضي، في جنازة عسكرية وشعبية مهيبة من مسجد الصعيدي بالمدينة، وسط حالة من الحزن بين أهالي المدينة وأسرة وأصدقاء الشهيد.

وشارك في تشييع الجنازة، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، واللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، وسط تشديدات أمنية مكثفة من قبل مديرية أمن المنوفية.

وردد الأهالي هتافات "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، الشعب يريد إعدام الإخوان، وداعا الشهيد القاضي".

اقرأ المزيد:

وصول جثمان شهيد سجن طرة إلى مسقط رأسه بالمنوفية

عاجل.. السجون تتخذ إجراءات جديدة لمنع تكرار "حادث طرة"

خروج جثامين شهداء سجن طرة من مستشفى الشرطة لتشيع الجنازات

بعد غرق 17.. تشييع جثمان شابين من ضحايا الهجرة غير الشرعية بالشرقية

الخميس.. تشييع جثمان رجل الأعمال محمد فريد خميس

تشييع جثمان شقيق محمود حميدة في بني سويف والعزاء بالمقابر