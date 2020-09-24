"وداعا المقدم القاضي".. جنازة عسكرية وشعبية مهيبة لشهيد طرة بالمنوفية

شيع المئات من أهالي مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، منذ قليل، جنازة الشهيد المقدم محمد عفت القاضي، في جنازة عسكرية وشعبية مهيبة من مسجد الصعيدي بالمدينة، وسط حالة من الحزن بين أهالي المدينة وأسرة وأصدقاء الشهيد.

وشارك في تشييع الجنازة، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، واللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، وسط تشديدات أمنية مكثفة من قبل مديرية أمن المنوفية.

وردد الأهالي هتافات "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، الشعب يريد إعدام الإخوان، وداعا الشهيد القاضي".