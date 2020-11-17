"طاقة النواب" تطالب الحكومة بالإسراع في تحويل عمل المخابز بالغاز

أعلنت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تأييدها التام لبروتوكول التعاون الموقع بين العربية للتصنيع ووزارة التموين، لتدبير كل احتياجات وزارة التموين، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وتعزيز خطة الدولة لتحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي، بدلا من السولار.

وطالب النائب طلعت السويدي رئيس اللجنة في تصريحات أدلى بها للمحررين البرلمانيين، اليوم، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالإسراع في تنفيذ وتطبيق هذا البرتوكول التاريخي وغير المسبوق، في جميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية، خاصة أن وزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، نجحت فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وتوجيه الباقي للتصدير.

وأعلن السويدي، اتفاقه التام مع الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في إشادته بالتعاون الوثيق والبناء مع الهيئة العربية للتصنيع، مثمنًا دور الهيئة في تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية والإقتصادية التنموية، باعتبارها صرح من التقدم العلمي الصناعي.

ولفت إلى خبراتها التكنولوجية والبشرية التي تمكنها من إنجاز كل مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة، وأعلى مُستويات الجودة والسرعة في التنفيذ، وتسليمها في التوقيتات المحددة إضافة إلى تأكيده، أن هناك اهتماما من القيادة السياسية، لتنفيذ عمليات التحول لاستخدام الغاز الطبيعي، كوقود نظيف بيئيا.

وعلى الفور وقعت وزارة التموين، بروتوكول تعاون مع وزارة البترول ووزارة التنمية المحلية، لتنفيذ ذلك مع قيام وزارة التموين، بحصر كامل للمخابز البلدية، التي سيتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية، بحيث تشمل المرحلة الأولى تحويل 6525 مخبزا لتعمل بالغاز الطبيعي، بدلًا من السولار، ولديها إحصاء واضح وخريطة كاملة، لمراحل أخرى، تمكنا من تنفيذ خطة التحويل بالتعاون ايضًا مع العربية للتصنيع، وفقا للمواصفات العالمية للجودة.

وأشار إلى أن الدولة ممثلة فى وزارة التموين، أتاحت قروضاً ميسرة ونظماً متعددة، للتيسير على أصحاب المخابز، للإسراع باستخدام الغاز الطبيعي في المخابز البلدية، بديلا عن السولار.

وأشاد النائب، بتأكيد رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة، واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية، لتنفيذ المشروعات القومية التنموية، وأنه تم الاتفاق على المشاركة مع وزارة التموين في كل المشروعات التنموية، بالاستفادة من المواد والمعدات، التي تنتجها الهيئة العربية للتصنيع والمصانع والشركات التابعة لها، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبأسعار السوق التنافسية.

وثمن النائب طلعت السويدى تأكيد "التراس"، بتوفير وتركيب الولاعات الغازية من إنتاج العربية للتصنيع، التي تعمل بالغاز الطبيعي للمخابز البلدية، التي سيتم تحويلها من العمل بالسولار إلى العمل بالغاز الطبيعي، وذلك بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية وتحت إشراف الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".

وأكد أن مصر فى عهد الزعيم البطل الرئيس عبدالفتاح السيسى، أصبحت بحق دولة المؤسسات، وأصبح هناك تنسيقا وتناغما وعملا مشتركا رفيع المستوى، ولأول مرة في تاريخ مصر بين جميع المؤسسات بالدولة.