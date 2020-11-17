حنان مطاوع: لم اتقاض أجرا عن فيلم "قابل للكسر" حبا في قصته

قالت الفنانة حنان مطاوع، إنها وافقت على العمل في فيلم "قابل للكسر" الذي فازت من خلاله بجائزة أفضل فنانة في أفريقيا.

وأوضحت حنان، في ندوتها المقامة بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، أنها وافقت على العمل بدون أجر، حباً في قصة العمل، الذي كان له قصة مختلفة وجريئة.

وانطلقت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، أمس، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون، والفنانة سميحة أيوب، الرئيس الشرفي للمهرجان، والدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان مازن الغرباوي، رئيس المهرجان، وعدد من قيادات وزارة الثقافة، ونجوم المسرح المصري، وسط إجراءات احترازية مشددة، والتزام بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.

بدأ الحفل بأغنية للمطربة أروى صالح، ابنة مدينة شرم الشيخ، أعقبها أخرى للمطرب عماد كمال، أعدت خصيصا للمهرجان، ألحان كريم عرفة، ثم صعدت بعدها الفنانة لقاء سويدان لتقديم حفل الافتتاح، وبدأت كلمتها بالترحيب بالحضور، واستدعت الدكتور أشرف زكي، رئيس الأكاديمية، ليلقي كلمته، التي قال خلالها: "أحمل إليكم رسالة من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، بها برقية تهنئة بالدورة الخامسة، التي يعد نجاحها هو رسالة للعالم أجمع أن مصر آمنة".

وقدم الفنان والمخرج مازن الغرباوي، رئيس المهرجان كلمته، قائلا: "أقف الآن بين أيديكم، ومن خلفي هذه الكتيبة الرائعة من القائمين على مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، لنحتفل سويا بافتتاح دورته الخامسة والمهداة إلى روح النجمة الراحلة سناء جميل، رحلة طويلة وشاقة خاضها فريق عمل المهرجان في ظل ظروف استثنائية شابها الكثير من الضغوط التي كادت أن تمنع إقامة هذه الدورة، لولا عناية الله، ورعاية وزيرة الثقافة ومحافظ جنوب سيناء، اللذين قدما من الدعم والرعاية ما كان من المستحيل أن تخرج هذه الدورة للنور بدونه، خاصة بعد أن تخلى عنا بعض الشركاء الرئيسيين في توقيت حرج".