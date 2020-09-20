معلومات عن مهرجان "فيسباكو" بعد ترشح حنان مطاوع لأفضل ممثلة إفريقية

"فيسباكو".. اسم مهرجان إفريقي بدأ يتردد خلال الساعات الماضية، بعد ترشح الفنانة حنان مطاوع، لجائزة أفضل ممثلة في إفريقيا، عن دورها في فيلم "قابل للكسر"، في إطار مهرجان "فيسباكو".

فيسباكو.. من أهم مهرجانات السينما الإفريقية على مستوى العالم بدولة بوركينا فاسو، وأقيمت دورته الأولى منذ 51 عامًا في نهاية الستينات من القرن الماضي عام 1969، ويعقد كل عامين وليس بشكل سنوي.

ويعد مهرجان فيسباكو، للسينما والتليفزيون بـ "واغادوغو" عاصمة بوركينا فاسو، ملتقى هام لصناع السينما الإفريقية، يتناول تطوير آليات السينما من الناحية الاقتصادية والثقافية والسياسية بما ينعكس على شعوب القارة.

ترشح حنان مطاوع لجائزة أفضل ممثلة في إفريقيا، جاء من خلال أكاديمية سوتيجي، التي أعلنت عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل ممثلة إفريقية في الدورة الخامسة لجوائزها السنوية التي توزع بالتعاون مع مهرجان فيسباكو ببوركينا فاسو الذي يعد واحدًا من أقدم المهرجانات في قارة أفريقيا.

توزيع الجوائز سيقام يوم السبت 14 نوفمبر، على أن يتم التصويت بين 30 سينمائيا من أعضاء الأكاديمية وهم من السينمائيين والأكاديميين المنتمين لـ 10 كليات فنية وإعلامية متخصصة، والتصويت متاح للجمهور أيضًا على موقع الاكاديمية على الإنترنت لمدة 30 يومًا.