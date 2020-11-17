وزير الزراعة يشدد على متابعة زراعة محصول القمح وتحديث الري

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الارضى طالب بتقرير انجازات شهري لكل مديري مديريات الزراعة على مستوى الجمهورية يتضمن ما تم إنجازه في الملفات الهامة التي تسعى الوزارة حاليا لتحقيقها منها تحديث منظومة الري والتي تلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية

وأشار الى برتوكول التعاون مع البنك الزراعي لتوفير القروض الميسرة بفائدة 5% للمزراعين بضمان وزارة المالية لتسهيل الاجراءات ايضا تكليفات الرئيس بتطوير مراكز تجميع الالبان من اجل توفير منتجات ألبان للمواطنين صحية بجودة عالية القصير شدد على ضرورة متابعة زراعة محصول القمح والالتزام بالخريطة التصنيفية للمحصول والتقاوي المنتقاه لتحقيق اعلى انتاجية والارتفاع بمتوسط انتاج الفدان من 18 الى 20 اردب

كما وجه بمتابعة اسعار السلع الزراعية في كل محافظة وايضا التفاعل مع مشاكل الفلاحين وسرعة حلها وتوفير أسمدة المحاصيل الشتوية وتكثيف حملات الرقابة على سوق المبيدات والتقاوى والاسمدة وزير الزراعة طالب أيضا بسرعة الانتهاء من حصر كافة الاصول غير المستغلة المملوكة للوزارة بالمحافظات للعمل على رفع كفاءتها وحسن استغلالهاوأكد ان التعديات على الأراضي الزراعية ممنوع تماما والتصدي بالازالة الفورية لاي اعمال تشوين لمواد البناء

وأكد ايضا على الاهتمام بالميكنة الزراعية والتسوية بالليزر ومتابعة تسليم كارت الفلاح وحث المزارعين على الاسراع في استلام الكارت الذكي للاستفادة بالدعم الذي تقدمه الدولة جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده اليوم وزير الزراعة مع مديري مديريات الزراعة بالمحافظات عبر الفيديو كونفرنس بحضور د عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة