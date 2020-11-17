غدا.. "الزراعة" تطلق فعاليات مهرجان العسل المصري بحديقة الاورمان بالجيزة

تطلق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بحديقة الاورمان النباتية بالجيزة، مهرجان العسل المصري في نسخته الثانية، والذي ينظمه اتحاد النحالين العرب، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتستمر فعالياته بداية من غد الابعاء، ولمدة 5 ايام.والافتتاح الساعة العاشرة والنصف صباحا غدا بحضور قيادات الوزارةويشارك في المعرض هذا العام اكثر من 100 عارض يمثلون اهم شركات نحل العسل في مصر والمهتمين بصناعة وتربية وتصدير نحل العسل ومنتجاته المختلفة، لعرض منتجاتهم، والبيع للجمهور بأسعار مخفضة، كما يتضمن المهرجان ورش عمل وتدريب يومية، للنهوض بصناعة العسل في مصر، فضلا عن فقرات فنيه ومسابقات ترفيهيه تثقيفية ذات جوائز. كما يتضمن المهرجان حلقات نقاشيه لأهم مايواجه النحالين من مشكلات وعرض انسب الحلول وآليات تنفيذها ل لدعم هذه الصناعة الحيويه وزيادة الصادرات .