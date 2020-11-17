محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة "حياة كريمة"

عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالقرى الأكثر احتياجًا بمركزي منفلوط وأبوتيج تنفيذًا لاستراتيجية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة بكافة القطاعات الخدمية خاصة التي تتعلق بالمواطنين بقرى ونجوع المحافظة وتوفير ظروف معيشية أفضل لهم

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ واللواء دكتور حسين الجندى سكرتير عام المحافظة والمهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس مصطفى عبدالفتاح رئيس منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط وحسام مهران رئيس مركز ومدينة منلوط ويسرى كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج ومحمود شامخ مدير وحدة حياة كريمة بالمحافظة وأعضاء الوحدة والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.

واستعرض الاجتماع المشروعات الجاري تنفيذها بالمرحلة الأولى للمبادرة بقرى مركز أبوتيج ومنفلوط تمهيدًا لنهو الأعمال قبل نهاية ديسمبر المقبل وتذليل العقبات أمام تنفيذ الأعمال وتفعيل المشاركة المجتمعية بالإضافة إلى مناقشة سبل تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، لافتًا إلى ضرورة تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في لتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة سهلة وميسرة وتحسين وتطوير القرى الأكثر احتياجًا.

وشدد المحافظ – خلال الاجتماع – على المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة والإشراف على المشروعات وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة مسبقًا والتأكيد على أهمية تضافر الجهود ووضع خطة لأدوار الجهات الشريكة والتعاون بين الوزارات والمديريات والإدارات الخدمية ورؤساء المراكز والأحياء ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الشأن والعمل على تنفيذ هذه الخطة الطموحة لتكون قادرة على إحداث تغيير فعلي على أرض الواقع وتحقيق الأهداف المرجوة.

ولفت إلى الدعم الذي توليه الدولة للنهوض بالقرى الأكثر احتياجاً بالمرحلة الأولى والثانية من المبادرة والتي تستهدف 90 قرية بالمرحلة الثانية بإعتمادات مالية قدرها 2.3 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يجري تنفيذها بعدد 60 قرية في المرحلة الأولى وسينتهي العمل بجميع مشروعاتها مع نهاية ديسمبر 2020 على أن يبدأ العمل بمشروعات المرحلة الثانية بعدد 90 قرية من القرى الأكثر احتياجاً لتحقيق التنمية الشاملة ورفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم خدمات لائقة وتوفير حياة كريمة لهم.

من جهة أخرى، ترأس المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط حملة إشغالات ومرافق، اليوم، استهدفت عددا من شوارع حي غرب أسيوط، من بينها ميدان المجذوب، ومحيط مستشفى جامعة أسيوط، وشارع 23 يوليو، و26يوليو، والطريق المؤدي إلى منطقة الشادر.

رافقه خلالها أحمد ثابت نائب رئيس حي غرب، لإزالة التعديات على حرم الطريق والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون مشيراً إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر للمخالفين وضبط المرافق والاشغالات وإزالة إدارية للغرز والحواجز الأسمنتية والحديدية، ورفع عربات خشب وكارو وفتارين بالإضافة إلى رفع وضبط موازين كهرباء وحوامل حديد مؤكداً على بذل مزيد من الجهد لتسهيل الحركة بالشوارع ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإزالة الاشغالات.

وكان محافظ أسيوط اللواء عصام سعد شدد على مواصلة شن حملات إزالة الاشغالات والمرافق بالشوارع والميادين بمراكز وأحياء المحافظة مشيراً إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والاشغالات بالوحدات المحلية لإزالة ورفع هذه التعديات من حرم الطريق لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام خاصة التي تؤثر على حركة المرور والسيارات على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين