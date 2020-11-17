مصطفى محرم يفتح النار على محمد رمضان: "البرنس" من مخلفات القرن 19

فتح الكاتب والسيناريست مصطفى محرم، النار على صناع الدراما المعروضة على القنوات الفضائية مؤخرا، كما هاجم مسلسل "البرنس" للمخرج محمد سامي، والفنان محمد رمضان، المعروض مؤخرا فى شهر رمضان الماضي، قائلا: "مسلسل البرنس ده اللي بيقولوا عليه أفضل مسلسل، هو من مخلفات الدراما في القرن الـ 19".

جاء ذلك على هامش ندوة "الدراما وبناء الإنسان"، التي استضافها المجلس الأعلى للثقافة، اليوم الثلاثاء.

وانتقد السيناريست الكبير مسلسل "100 وش"، للمخرجة كاملة أبوذكري، قائلا: "ده مسلسل بيروج للعصابات والسرقة وهيعملوا منه كمان جزء تاني!"، مؤكدا "صناع الدراما السيئة مثل تجار المخدرات القطاعي، الذين يهدمون المجتمع المصري"

وأضاف "محرم" في تصريح لـ "الوطن" على هامش الندوة: هذه الدراما التى تعتمد على الورش، ويتحكم الإعلان فيها من شأنها الهبوط بالذوق العام للمشاهد، لافتا إلى أن القائمين على الدراما من المفترض أن يقدموا للمشاهد ما يحتاجه، لا ما يرغب فيه من أعمال منافية للقيم ومغايرة للواقع.

ووجه "محرم" حديثه إلى الدكتور خالد عبدالجليل، رئيس الرقابة، قائلا: كيف توافق على إجازة عرض مثل هذه الأعمال التي تقدم صورا سلبية للمرأة المصرية وللمجتمع، "لو أنك أوقفت 4 مسلسلات، لما تكررت هذه النماذج السيئة من الأعمال، أنا لو كنت مكانك لاستقلت من الرقابة".

وعقب خالد عبدالجليل: جميع المسلسلات تعرض علينا كـ"ورق"، وتعرض علينا نحو عشر حلقات مكتوبة، لا تحوي ما يمكن منعه، والرقابة تجيزها، كي لا توقف عجلة الصناعة، لكن صناع الأعمال يضيفون ما يضيفونه على الأعمال، وأنا ضد فكرة منع العرض، ولم نقم إلا برفض عملين في السنوات الأخيرة، وأنا أول من أدخل موضوع التصنيف العمري على الأعمال، لكن المتفرج عليه دور في الالتزام بهذه التصنيفات.

شارك في الندوة كل من الدكتورة درية شرف الدين، وزيرة الإعلام الأسبق، والدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما ورئيس الرقابة على المصنفات، والناقدة ماجدة موريس، ومصطفى محرم الكاتب والسيناريست الكبير، والإذاعى عمر بطيشة، والإعلامي جمال الشاعر، وأدارتها الدكتورة منى الحديدي أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة وعضو المجلس الأعلى للإعلام.