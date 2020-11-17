مصطفى محرم يعلن توقف مسلسل محمد فوزي: "مش لاقي منتج"

عبر السيناريست مصطفى محرم عن بالغ استيائه؛ بسبب تعثر إنتاج العمل الفني الذي أعده مؤخرا عن حياة الفنان محمد فوزي، وهو مسلسل من نوعية السيرة الذاتية.

وأضاف مصطفى محرم، في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "مسلسل محمد فوزي توقف بسبب عدم وجود منتج للعمل، ولدي 7 أعمال مكتوبة جاهزة على التعاقد، لكن وبعد كل التاريخ لا أجد منتج"، منوها إلى أن "ملايين الناس تسألني عن أعمالي؛ لأنها تتابع ما قدمته حتى خلال إعادة عرضه لأكثر من مرة، لأن الجمهور يرتبط بأعمالي على مدار أجيال".

وتابع "محرم": "ما يتم تقديمه في الدراما أصبح في منتهى السوء، ومن شأنها إفساد الذوق العام، وأنا قدمت في الخليج أحدث أعمالي وهو مسلسل خمس بنات، ولو عرض علي تقديم أعمال تالية في الخليج سأوافق دون تردد".

ومن أبرز أعمال الكاتب مصطفى محرم، ليل وقضبان، أهل القمة، ليلة القبض على فاطمة، الحب فوق هضبة الهرم، الغرقانة، واتجه منذ منتصف التسعينات نحو الكتابة للدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاته: لن أعيش في جلباب أبي، وعائلة الحاج متولي، وريا وسكينة، وزهرة وأزواجها الخمسة.

يشار إلى أن مصطفى محرم قدم أخر أعماله الدرامية بمسلسل "خمس بنات" ، وهو خليجى، بطولة أمل العوضي، وإبراهيم الحربي، وهنادي الكندري، وآخرون، وإخراج محمود دوايمة.

ومحمد فوزي، مغني وملحن مصري ولد في 15 أغسطس 1918، مثّل 36 فيلمًا (هذا عدا عن ظهور آخر له في فيلم ليالي القاهرة عام 1939)، وهو بذلك على الأرجح أكثر المطربين الذكور تمثيلا.

كما أنه كان يسمح لملحنين آخرين بالتلحين في الأفلام التي يمثلها منها: "نرجس، وليلى بنت الشاطئ"، في حين لحن محمد عبدالوهاب، وفريد الأطرش كل الأغاني في الأفلام التي مثلوها كلٌ على حدة.