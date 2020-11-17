تطوير وحدة تكافؤ الفرص الخاصة بشؤون المرأة في كفر الشيخ

عقد اللواء أشرف موافي، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، اجتماعاً، اليوم، لتفعيل دور وحدة تكافؤ الفرص الخاصة بشؤون المرأة بالمحافظة، برئاسة الدكتورة أيمان عبدالحميد، مدير إدارة وحدة تكافئ الفرص وشئون المرأة، بديوان المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع احتياجات السيدات الخاصة بوحدة تكافؤ الفرص لشؤون المرأة بديوان المحافظة، عن طريق ربط سبل التعاون بين خدمة المواطنين ووحدات تكافؤ الفرص بنطاق المحافظة، لتظل آلية داعمة لحل العديد من المشكلات التي تتعرض لها المرأة.

وأكد السكرتير العام للمحافظة، خلال الاجتماع، على الآليات التي يتم تنفيذها لتحقيق التنسيق والتعاون مع كافة الجهات في مختلف الجهود المبذولة، لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجًا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، وتعظيم قدراتها المادية والمعيشية لتسهم في تحقيق حياة كريمة لهم.

كما وجه إلى ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون المشترك، لافتاً إلى أهمية الدور المحوري الذي تقوم به الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في التوعية المجتمعية والندوات التثقيفية بجانب المساعدات المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجاً.

وقال السكرتير العام، وفق بيان أرسلته المحافظة، إن الجمعيات الأهلية ومديرية التضامن الاجتماعي لها دور في منظمات المجتمع المدني لدعم وحدة تكافؤ الفرص، موجهاً مسئولي وحدة تكافؤ الفرص بمراكز ومدن المحافظة، بحصر الجمعيات الأهلية الفعّالة، لمشاركتها، وإسناد المشروعات الخدمية اليها كأولوية أولى حتى تقوم بدورها كاملاً تجاه المجتمع واتجاه المرأة، فضلاً عن التواصل مع القوى العاملة " مكاتب التشغيل "، وحصر الحرف المتاحة بنطاق المحافظة، مؤكداً أن هناك رؤى وخططاً مستقبلية ومقترحات سيتم العمل على تنفيذها من خلال الوحدة.

وأوضح موافي أنه تم تطوير وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة لكونها المعنية بشئون المرأة بالمحافظة، وتم التنسيق بين الوحدة وادارة خدمة المواطنين والجمعيات الأهلية ووحدات تكافؤ الفرص بكافة الوحدات المحلية للمراكز والمدن، لتسهيل العبء عن المرأة وحل جميع الشكاوى المقدمة منها وسرعة العمل علي حلها، راجيًا أن يثمر هذا الاجتماع علي توصيات وخطط ورؤية الوحدات تكافؤ الفرص بالمديريات الخدمية ووحدات تكافؤ الفرص بالديوان العام حتي يتم الاستفادة منها في تطبيق محاور التمكين الأربعة لرؤية مصر 2030.

وقال موافي إنه يأمل أن يكون الاجتماع مُثمراً ليتم الاستفادة منه، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتمكين المرأة ورؤية مصر، بشأن محاور التمكين الأربعة " السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الحماية "، وحرص المحافظة علي تطبيق هذه السياسة والتفاعل معها حيث تقوم المحافظة بمساندة كافة الجهات المعنية بشئون المرأة.

من جانبها أكدت هيام الطباخ، معاون محافظ كفر الشيخ، أنه تم وضع استراتيجية تعاون بين وحدة تكافؤ الفرص، وخدمة المواطنين بديوان المحافظة، لربطهم بالجمعيات الاهلية على مستوى الـ 13 مركزا ومدينة بالمحافظة، لافتةً إلى أن كل وحدة محلية يوجد بها سيدة مسئولة عن وحدة التكافؤ، لنتمكن من تحقيق التنمية المستدامة والاستمرارية في العمل ودعم جهود المرأة بمراكز ومدن المحافظة، مؤكدة أن كل سيدة لديها مشكلة تتوجه بها لخدمة المواطنين، سوف يتم تحويل هذه المشكلة لوحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، وستقوم الوحدة بتحويلها للمركز التابع له السيدة، ويتم العمل علي بحث المشكلة وإيجاد الحلول لها،وسيتم ملء استمارة لهذه السيدة، والتعرف علي مهاراتها، ومساعدتها في حل المشكلات التي تواجهها في الحياة أو العمل وتقديم الدعم لها، وذلك لنتمكن من تحقيق التنمية المستدامة والاستمرارية في العمل ودعم جهود المرأة بمراكز ومدن المحافظة.