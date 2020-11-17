وزيرة الصحة تزور مستشفى العجوزة بشكل مفاجئ للاطمئنان على سير العمل

زارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بشكل مفاجئ مستشفى العجوزة، لمتابعة سير العمل به، خاصة أنه مستشفى غزل لمصابي فيروس كورونا.

وقال العاملون بالمستشفى، إن زيارة وزيرة الصحة لنا ساعدتنا جميعا، وأبدت وزيرة الصحة، تقديرها بالدور الذي تقوم به الفرق الطبية وإدارة المستشفى في ظل هذه الظروف، وذلك بعد المرور على المرضى، برفقة الدكتور طارق السيد مدير عام مستشفى العجوزة، وإشادة المرضى بالمستوى الرائع المقدم من داخل المستشفى.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فحص 2 مليون و687 ألفا و671 طالبا، بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها مطلع شهر نوفمبر الجاري، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تستهدف فحص 14 مليون طالب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك بـ29 ألفاً و444 مدرسة حكومية وخاصة، مشيراً إلى أن المبادرة تستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف "مجاهد" أنه يتم من خلال المبادرة إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

‏وتابع "مجاهد" أنه يتم تحويل الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوي على البيانات الخاصة بهم، وذلك لمتابعتهم دورياً والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال 250 عيادة تأمين صحي بجميع محافظات الجمهورية.