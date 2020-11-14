وزيرة الصحة: نسابق الزمن للانتهاء من تطوير 4 مستشفيات بجنوب سيناء

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنها تفقدت اليوم استعدادات محافظة جنوب سيناء وتأهيلها لدخولها منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحة أن التطوير بدأ منذ ديسمبر 2019، ومستمر حتى الآن.

وأضافت "زايد"، خلال تصريحات لفضائية "extra news" أثناء جولة تفقدية لها بجنوب سيناء، أن المحافظة تضم 23 وحدة ومركز طبي و7 مستشفيات، وتتكون المرحلة الأولى، والتي نسابق الزمن للانتهاء منها، تضم 13 وحدة و4 مستشفيات.

وأوضحت أن آخر زيارة لها للمحافظة كانت في فبراير الماضي، لافتة إلى أن هناك تطور كبير شهدته، وأوشكت الأعمال في الوحدات من الانتهاء منها، ويتبقى الفرش الطبي وغير الطبي، وهو موجود بالفعل، وبمجرد استلام الوزارة تلك الوحدات بشكل ابتدائي سيتم الفرش مباشرة.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تفقدت اليوم السبت، أعمال الإنشاء بوحدة طب أسرة أبو زنيمة الجديدة بمحافظة جنوب سيناء، مشيرة إلى أن التكلفة الإجمالية للوحدة تلبغ 25 مليون جنيه، وذلك في إطار متابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

ورافق وزيرة الصحة، خلال جولتها الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشؤون الرقابة والمتابعة، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء.

وقالت وزيرة الصحة، إنَّ وحدة طب أسرة أبو زنيمة من ضمن وحدات المرحلة الثانية التي سيتمّ العمل بها بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء، حيث إنه من المقرر تطبيق المنظومة الجديدة بـ23 وحدة صحية و7 مستشفيات بجنوب سيناء، موضحة أن المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظة تضم 13 وحدة ومركز طبي و4 مستشفيات يتمّ تجهيزها على أعلى مستوى طبقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحى الشامل الجديد في أعمال الإنشاءات والتجهيزات.

ومن جهته، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنَّ الوحدة تضم عيادتي طب أسرة، وعيادتا أسنان، ومعملان للتحاليل، إضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي الأسري وجميع خدمات الطب الوقائي، مشيرًا إلى أن الوحدة تخدم أكثر من 20 ألف مواطن من أهالي مركز أبو زنيمة والمناطق التابعة له.

وأضاف "مجاهد"، أن وزيرة الصحة راجعت معدل التسجيل لملفات طب الأسرة بوحد طب أسرة أبو زنيمة، حيث بلغ إجمالي عدد الملفات التي تم فتحها 9 آلاف ملف طب أسرة حتى الآن، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة الجديدة بالمحافظة بداية من شهر أكتوبر 2019.

وأشار "مجاهد"، إلى أنَّ وزيرة الصحة وجهت الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، بسرعة الانتهاء من أعمال التنفيذ بالوحدة قبل نهاية العام الحالي، كما وجهت برفع كفاءة المبنى القديم لوحدة صحة أبو زنيمة والمجاور للمبنى الجديد ليصبح مكتب خدمات صحية يقدم خدمات الطب الوقائي والترصد البيئي، كما يضم مركزًا لتدريب للفرق الطبية والعاملين بمركز طب أسرة أبو زنيمة.

يُذكر أنَّ محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس، وهي: "الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء"، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ 1 أكتوبر الماضي؛ تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافة إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.