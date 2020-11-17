بالصور.. شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يحتفي بالراحلة سناء جميل

انطلقت اليوم، أولى ندوات الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، بحضور الفنان والمخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان، وسيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، والإعلامي مفيد فوزي الذي أدار الندوة، وعدد كبير من الفنانين والإعلاميين.

بدأت الندوة بكلمة للدكتور مصطفى سليم مقرر لجنة الندوات والإصدارات، ومؤلف كتاب عن سناء جميل، الذي طلب من مازن الغرباوي، إلقاء كلمة، وبدأ كلمته بالاعتذار عن عدم حضور الفنان محمد صبحي رئيس اللجنة العليا للمهرجان، بسبب وفاة شقيقته قبل انطلاق المهرجان بـ72 ساعة، وطالب الحضور بالوقوف دقيقة حداد على روحها.

بدأ الاعلامي الكبير مفيد فوزي محاوره في الندوة، بكلمة عن سناء جميل، ثم وجه أسئلته لسيدة المسرح العربي عن سناء جميل وعلاقتها بها فقالت: لما بتكلم عن سناء جميل، فانا بتكلم عن توأمتي، في معهد فنون مسرحية، كنت أسكن في شبرا وهي في العباسية، قالت لي إننا نبعد عن بعض، لكننا نستطيع زيارة بعض، وجدت نفسي مشدودة لها، وهي كذلك، فكملنا بعض، لأننا نقيضين في الحياة، فهي سريعة الغضب والانفعال، أما أنا كنت استوعب الأمور الأول، وبعدها أنفعل، فقلت لها يا سناء أريدك أن لا تعتذري كثيرا، فعليكي الاستيعاب أولا، وقالت لي سوف أفعل ذلك، لكنها لم تتغير، وبرغم ذلك، كنا توأمتين في الحياة والتمثيل نكمل بعضنا.

تضيف: الناس كانوا يصنعون حالة من النديه بيننا لكننا كنا في الواقع محبين لبعضنا البعض، وكنت معها حتى نهاية حياتها، وأعتقد أن دورها في مسرحية "مريض بالوهم"، كان نقطة انطلاق مهمة، وهي كانت صادقة مع نفسها، ومحبة جدا لعملها، بجانب موهبتها التي كرمها الله بها، أما الشخصية التي كانت تقدمها، فكانت تنسى نفسها، وتصبح هي الشخصية.

وجه مفيد فوزي سؤالا لسيدة المسرح قائلا لها: لم تنجح فلوس الاعلانات في جذب السيدة العظيمة التي تجلس بجواري، لكن سناء جميل وافقت على تقديم اعلان ما فلسفتك في ذلك؟ قالت سميحة أيوب: مهما أ:ون في حالة ماديه سيئة أرفض تقديم الاعلانات، لكن سناء "اتزحلقت" في ذلك، لأنها كانت خجولة، لم تستطع أن تقول لصاحب الإعلان لا، وهو كان أحد كبار رجال الأعمال.

وعن سؤال مفيد فوزي لسيدة المسرح: ما الفرق بينك وبين سناء جميل؟ قالت: كنت أقبل اعتذارها كل يوم، لأني أعرفها جيدا، فهي كانت كالطفل المشاكس، وكانت تخاف من الغد بحكم ما تعرضت له في الحياة، فعائلتها طردتها بعد دخولها معهد الفنون المسرحية، وهي فتاة مكافحة، وكان المعهد يمنحنا 6 جنيه مكافأة، لكنه كان مبلغ قليل، فكانت تبيع مشغولات يدوية تصنعها بنفسها.

قدم خلال الندوة عدد من الحضور شهادات ومداخلات، وكان منهم الدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالي للفنون المسرحية الذي قال: كان لي تجربة عندما كنت أكتب سلسلة مقالات في جريدة مسرحنا، وقمت بتحليل أداء لعدد كبير من فنانين مصر، فكنت في أحد ليالي مسرحية "دماء على ستار الكعبة"، وكان يجلس أمامي الشيخ متولي الشعراوي، وكان يوجد ترقب لرد فعله، فقال بعد أحد المونولوجات "الله" بنفس أداء الكلمة، وهي تقال في خطبه.

وقال المؤرخ عمرو دوارة: أريد التوقف عند مسرحية زهرة الصبارة، مع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، أن البطلين كانا من فرقة المسرح القومي، برغم أن العرض كان كوميدي، فهي قدمت 52 عرض مسرحي، ما بين قطاع خاص ودولة، اخرها مسرحية "الزيارة" مع فرقة الفنان محمد صبحي فهي كانت عظيمة وتمتلك حضور قوي علي المسرح.