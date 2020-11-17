حضور عربي كبير بافتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

يشهد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي حضوراً كبيراً من الفنانين والمثقفين العرب، للمشاركة في فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان، والتي تحمل اسم الفنانة الراحلة سناء جميل، على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، خلال الفترة بين 16 و20 نوفمبر الجاري.

وجرى افتتاح مهرجان المسرح الشبابي، مساء أمس، بحضور وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومحافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، وترأس المهرجان شرفياً الفنانة سميحة أيوب، ويرأس الدورة الحالية من المهرجان، المخرج المسرحي الشاب مازن الغرباوي، ويرأس اللجنة العليا الفنان محمد صبحي.

حضر حفل الافتتاح الفنانة سميحة أيوب، والدكتور أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة، والإعلامي مفيد فوزي، وعدد كبير من الفنانين المصريين، وبحضور الوفود العربية المشاركة، وقدم حفل الافتتاح الفنانة لقاء سويدان، والفنانة منة بدر تيسير، وسيف حميدة.

وتم خلال حفل افتتاح المهرجان، تكريم النجوم حنان كرم مطاوع، وتم منحها درع المهرجان الشبابي، والفنان بيومي فؤاد، الذي تم منحه درع الفنانة سميحة أيوب التقديري، وكذلك تم تكريم الفنان اللبناني قاسم اسطنبولي، كأفضل شخصية عربية شابة لعام 2019، والمخرج المصري إسلام إمام، كأفضل شخصية مصرية شابة.

وقدم أغنية حفل الافتتاح المطرب الشاب عماد كمال، والفنانة أروى محمد صالح، وهي من أبناء مدينة شرم الشيخ من النجوم الصاعدة والمواهب التي يرعاها محافظ جنوب سيناء.

وقام المحافظ بالمشاركة في تكريم الفنانين المكرمين، وألقى كلمة أعرب فيها عن امتنانه وسعادته لإقامة هذا المهرجان على أرض مدينة شرم الشيخ، مدينة السلام والجمال، وتحقيقه نجاحاً باهراً بدليل إقامته في دورته الخامسة.

وأعلن المحافظ عن بدء تطوير المسرح المكشوف بمدينة طور سيناء، بالتعاون مع وزارة الثقافة وإعادة إحياء الفن الأصيل، وإقامة الحفلات والمهرجانات الفنية من خلاله، وهنأ المحافظ المكرمين وجميع المشاركين متمنياً دوام النجاح للمهرجان.