فيديو.. حمار يتجول على رصيف محطة كوم أمبو.. والأهالي: فين تذكرتك وكمامتك يا باشا؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر "حمار" بدون صاحب أثناء تجوله بين الركاب على رصيف محطة قطار "كوم أمبو" في أسوان، وسط حالة من الدهشة.

مدة الفيديو لم تتخط 20 ثانية، ولكنها كانت كفيلة بأن تجعل من المقطع تريند على السوشيال ميديا، بعنوان "حمار كوم أمبو" وفي الخلفية ظهر صوت مصور الفيديو ضاحكًا: "رايح فين خد التذكرة، خد تعالى، شوف عايز يسافر ياعم".

وسيطرت حالة من السخرية على رواد السوشيال ميديا بعد رؤيتهم للفيديو، أمس الإثنين، وعلق حساب باسم أحمد سمير قائلًا: "أنت قاطع تذكرة ولا معاك اشتراك يا حمار"، فيما علق آخر "فيه حد يمشى على الرصيف لوحده كده أنت حمار يا بني؟".

كما كتب حساب باسم رويدا: "منتظر القطر مافيش مشكلة"، وعلق آخر: "الحمار مسافر كده إزاي فين تذكرتك وكمامتك يا باشا"، كما علق سالم محمود: "تلاقيه طفشان من مراته".

حمار يركب موتوسيكل في تلا.. ومعلقون: صنع في المنوفية

لم يكن حمار كوم أمبو هو الأول بل سبقه حمار المنوفية، حيث تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة لشاب يقود دراجة نارية وخلفه حمار داخل "شيكارة" في مدينة تلا، في 6 من نوفمبر الحالي، ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من رواد الموقع.

وعلقت إحدي السيدات على الصورة قائلة: "المنايفة دايما بيورونا الجديد"، وكتب أحد الشباب: "من كتر ما الحمار تعب من شيله قرر خلاص إنه يشيل الحمار علي الموتوسيكل" فيما أشادت سيدة بالصورة معلقة: "الرحمة بالحيوان من سنن النبي ومن تعاليم الإسلام أكيد مش هيعمل كده إلا إذا كان مضطر"، وكتب شاب تعليق: "الجديد عندنا وصناعة في المنوفية".