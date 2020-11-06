"حمار راكب موتوسيكل".. قصة صورة أثارت السخرية بالمنوفية

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة لشاب يقود دراجة نارية وخلفه حمار داخل "شيكارة" في مدينة تلا بمحافظة المنوفية، ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من رواد الموقع.

وعلقت إحدي السيدات على الصورة قائلة: "المنايفه دايما بيورونا الجديد"، وكتب أحد الشباب: "من كتر ما الحمار تعب من شيله قرر خلاص إنه يشيل الحمار علي الموتوسبكل" فيما أشادت سيدة بالصورة، معلقة: "الرحمة بالحيوان من سنن النبي ومن تعاليم الإسلام أكيد مش هيعمل كده إلا إذا كان مضطر"، وكتب شاب تعليق: "الجديد عندنا وصناعة في المنوفية".

علي صعيد متصل، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في محافظة المنوفية، فيديو تحت عنوان "أهالي تلا يمسكون سيدة تحاول خطف الأطفال"، بشكل مكثف، وحصل على مشاهدات بالملايين.

وظهر في الفيديو المهندس محمد الصياد، مرشح مجلس النواب، أثناء مروره، إذ منع الأهالي من الاعتداء عليها، وتواصل مع مركز شرطة تلا للقبض على السيدة، التي كانت تمسك في يدها مصحفا، وأوضحت مصادر أنها جمعت الأطفال في المنطقة للعب معهم، وكانت المفاجأة الكبري، عندما انتقلت السيدة إلي مركز الشرطة، واكتشف رجال مباحث تلا، بقيادة الرائد أحمد الشافعي، أنها تعاني من اضطرابات نفسية شديدة، وهي من سكان شبين الكوم، وتخرج يوميا تتجول في شوارع المحافظة، وتحمل في يدها مصحفا، ولم يسبق أن حرر لها محضر بخطف طفل.

وتحفظت المباحث علي السيدة لحين وصول أسرتها إلي مركز شرطة تلا، لاستلامها، وأكدت مصادر مقربة منها في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنهم يشعرون بالاستياء الشديد، نتيجة ما تداول على موقع التواصل الاجتماعي من القبض عليها، أثناء خطفها للأطفال، مشددين على عدم صحة ذلك، وأوضحت المصادر أن اسرتها غاضبة بشدة، نتيجة تعرضها لضرب شديد من الأهالي، وهي غير قادرة علي توضيح الموضوع، نظرا لأنها مريضة نفسيا.