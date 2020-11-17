ابن عم الشهيد ياسر عصر: "معودنا على روح الفداء وحبه للعمل"

قال أمان عصر، نجل عم الشهيد ياسر عصر، الذي استشهد أثناء إطفاء حريق في محطة مترو، إن خبر استشهاده أثر فيهم جميعا، بعد أن تلقوه مساء أمس، حيث أخبروهم في البداية أنه تعرض لحادث.

وأضاف "عصر"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، الفضائية، الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل: "هو معودنا على روح الفداء، وحبه للعمل، ويضحي بنفسه وروحه علشان المواطنين".

وتابع نجل عم الشهيد، أنه في عام 2016، حدثت له واقعة أخرى أظهرت بطولته، عندما كان في شرطة النقل، حيث اندلع حريق في أحد القطارات، فأمسك بـ"طفاية" بنفسه، للمشاركة في إطفاء الحريق، وضحى بنفسه، وحينها كرمه وزير الداخلية.

وأشار، إلى أنه بالنسبة لحادث أمس، فإنه لم يتوان في التضحية بروحه، لافتا إلى أنه كان يعيش في قرية ريفية، وطوال عمره محبوبا من الناس، ويشارك الناس في أفراحهم وأحزانهم، ولا يتوانى لتقديم روحه فداء للوطن، مضيفا: "نحسبه عند الله شهيد".

وأوضح، أن شقيقه الآخر يعمل في الشرطة أيضا، وتلقى أمس الاثنين اتصالا يفيد بأن ياسر عصر، تعرض لحادث، وتحرك بسرعة ليعرف القصة كاملة، وهي أن حريق اندلع في محطة المترو، واللواء ياسر لم ينتظر أحد ليقول له إنهم سيطروا على الحريق، لأنه لو استمر كانت الخسائر ستكون كبيرة جدا، وبالتالي شارك في الإطفاء وضحى بنفسه.

من جانبه، قال حسن ياسر عصر، نجل الشهيد، ويدرس في الصف الثالث بكلية الشرطة، إنه تلقى الخبر أثناء وجوده في الكلية، وأخبروه بأن أحد أفراد عائلته مريضا، وذهب إلى المستشفى وعرف الخبر من هناك، لافتا إلى أنه خبر صعب جدًا عليهم.

وشدد نجل الشهيد، على أن والده "كان بيعمل أي حاجة لأي حد، وكان حنين علينا أوي في البيت".