أبو شقة: لائحة الشيوخ أقرت اختصاصات المجلس وحقوق الأعضاء وواجباتهم

أكد المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ أن لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ، انتهت من اعمالها بعد مناقشات مستفيضه تم فيها الاستماع للرأي والرأي الآخر، مشيرًا إلى أن كل الصياغات جاءت منضبطه تتفق مع الدستور والقانون.

وأوضح "أبو شقة" في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن اللائحة تضمنت اختصاصات مجلس الشيوخ وأهمية دوره في الحياة السياسية التي تستهدف مسيرة النهضة الشاملة على كافة المستويات، ليسهم المجلس بدور فعال في إطار الصلاحيات المقررة في الدستور وقانون مجلس الشيوخ، وكذلك دوره في مناقشة اقتراحات مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومشروعات القوانين المتعلقة بالدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب عن موضوعات تتصل بالسياسة العامه للدولة أوسياستها بالشئون العربية أو الإفريقية، وهو ترجمة للدور المنتظر من مجلس الشيوخ.

وقال "أبو شقة" إن اللجنة توافقت على كافة مواد اللائحة ليتم عرضها على الجلسة العامه يوم 29 نوفمبر، وكذلك الانتهاء من جميع المواد الخلافية بأسلوب ديمقراطي وتم الاستماع إلى كل أراء أعضاء اللجنة، وتم التصويت طبقا للدستور والقانون.

وتابع: أن اللجنة أقرت اختصاصات مجلس الشيوخ واختصاصات اللجان وحقوق الأعضاء وواجباتهم وإدارة الجلسة والحصانة النيابية، وتضمنت كل ما هو مطلوب لعمل مجلس الشيوخ.