بهاء أبو شقة يصف "الشيوخ" بمجلس الحكماء: رأيه ليس ملزما

قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن معظم الدول الديمقراطية تأخذ بنظام الغرفتين التشريعتين "مجلس النواب ومجلس الشيوخ"، كما أن مجلس الشيوخ عرس ديمقراطي لمصر بتشكيله المتميز من الخبراء والقامات الرفيعة فهو يمثل نقلة حقيقية، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على "صدى البلد".

ووصف "أبو شقة"، الشيوخ بـ"مجلس حكماء" يقدم الرأي الفني العلمي الممنهج في كل ما يطلب وهذا الدور الحقيقي للغرفة التشريعية الثانية، كما أن مجلس الشيوخ يضم قامات من الحكماء يبرهن على أن مصر ترسخ لديمقراطية جديدة، مؤكدا أن الشيوخ يضم كل الآراء والقوى الفكرية والسياسية والاجتماعية، ويقوم على التعددية السياسية.

وأشار وكيل مجلس الشيوخ، إلى أن رأي مجلس الشيوخ ليس ملزما ولكن طالما أنه مقنع وموثق ويقوم على أسس علمية ومنهجية فإنه يدخل في دائرة الإلزام، كما أن اللائحة الجديدة لمجلس الشيوخ ستكون جاهزة خلال شهر، لافتا إلى أن الحصانة ليست رفاهية ولا ميزة فيها لأعضاء مجلس النواب، والحصانة تستخدم في حالات وجود شبهة الكيدية.