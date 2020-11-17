تقرير يرصد تحركات ترامب في أيامه الأخيرة.. قد يوجه ضربة لإيران

لا يزال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، يضع أمام عينيه عددًا من القرارات التي قد يقدم عليها قبل رحيله من البيت الأبيض في العشرين من يناير المقبل، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأوضح التقرير أن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين كشفوا أن ترامب قد يوجه ضربة عسكرية ضد موقع نووي رئيسي في إيران، بعد أن استشار ترامب كبار المستشارين في البيت الأبيض إذا كانت لديه خيارات لاتخاذ مثل هذا الإجراء.

وأشار التقرير، إلى أن "نيويورك تايمز" الأمريكية أكدت أن اجتماع ترامب مع كبار المستشارين عقد بعد يوم واحد من إعلان المفتشين الدوليين عن زيادة كبيرة في مخزون إيران من المواد النووية، لكن عددا من كبار المستشارين أثنوا ترامب عن المضي قدما، بمن فيهم نائبه مايك بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، وكريستوفر سي ميللر القائم بأعمال وزير الدفاع.

وأردف التقرير أن الجنرال مارك إيه ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة حذر من توجيه ضربة عسكرية ضد إيران، وقال إن الأمر قد يتصاعد بسهولة إلى صراع مع نهاية رئاسة ترامب، فيما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا أن مخزون إيران من اليورانيوم أصبح أكبر بمقدار 12 مرة مما هو مسموح به بموجب الاتفاق النووي، الوكالة أشارت إلى أن طهران لم تسمح لها بالوصول إلى موقع آخر مشتبه به.

ترامب ربما لا يزال يبحث عن طرق لضرب الأصول الإيرانية والحلفاء، بما في ذلك الميليشيات في العراق.