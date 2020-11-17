عادل حمودة يُحلل المشهد في الساحة الأمريكية الآن بين "ترامب وبايدن"

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنه يتوقع أن يتسلم جو بايدن السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من لجوء دونالد ترامب إلى القضاء الذي قد يغير النتيجة سواء لصالح ترامب أو تستمر لصالح بايدن، موضحًا أنه كان هناك إصرار كبير للتصويت بالبريد على الرغم من أن الحل كان أفضل وهو التصويت المبكر وهذا يضع علامة استفهام كبيرة، خاصة أن الحزب الديمقراطي كان يدفع نحو التصويت بالبريد.

وأضاف "حمودة"، خلال حواره في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "CBC"، أنه كان هناك بعض أصوات المتوفين وأصوات ملقاة في القمامة، كما أن هناك إصرارا من ترامب على إعادة فرز الأصوات صوتًا صوتًا وهذا استحالة ولا يجوز خاصة أن ترامب حصل على 71 مليون صوتًا وهو أعلى من الأصوات التي حصل عليها عندما فاز على هيلاري كلينتون في 2016، متوقعًا أن إدارة ترامب سوف تعرقل بايدن وتؤخر سياسة الحزب الديمقراطي.

وأوضح الكاتب الصحفي أن إدارة ترامب ترفض التعاون مع بايدن وإمداده بأي معلومات حتى موعد التسليم الفعلي للسلطة في 20 يناير المقبل، ولكن لا أتوقع أن يورط ترامب بايدن في أي عملية عسكرية، مؤكدًا أن ما يتردد بشأن تأخير دونالد ترامب لإجراءات الموافقة على لقاحات فيروس كورونا الأمريكية هي مجرد استنتاجات أقرب إلى نظرية المؤامرة، والتي تسود في هذه الظروف.

وأشار إلى أن هذه الاستنتاجات تشبه إلى حد كبير ما تردد بعد إعلان شركة فايزر لظهور اللقاح بعد إعلان فوز جو بايدن نكاية في ترامب، متوقعًا أن يأخذ بايدن وقتًا طويلًا حتى يستطيع اتخاذ قرارات في السياسة الخارجية الأمريكية، خاصة أن هناك ارتباكا في المشهد لمدة تصل إلى سنة أو سنتين، خاصة أن وكالة المخابرات المركزية ترفض إمداده بأي معلومة.

وتابع: "من الآن وحتى موعد تسليم السلطة سيكون بايدن مشلول فشلا تاما، ولن يكون من حقه إلا توفير حماية الرؤساء فقط ووضع منزله تحت حماية الطيران المدني بشكل أو بأخر، بايدن سيكون رئيس على أي مستوى من المشاكل، وربما ترامب قد يورطه في بعض المسئولين ويدخله في أزمات وعلاقات يجري تدميرها، وهو ثمن سيدفعه بايدن وربما يقعد سنة أو سنتين حتى يصلب طوله".

وكشف الكاتب الصحفي، عن الحزب السري اليميني التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي يخطط له في كثير من قرارات داخل الرئاسة الأمريكية، موضحًا أن المخابرات الفيدرالية تحققت بأن هناك حزب سري يميني مكون من كبير موظفي البيت الأبيض وسيناتور ورئيس مجلس الشيوخ وأحد كبار الحزب الجمهوري وحاكم ولاية فلوريدا، وعددهم 9 أشخاص استطاعوا اختراق 4 من أجهزة المخابرات الأمريكية من أصل 18 أجهزة بمساعدة وزير الخارجية وباعتراف وقبول وزير الدفاع

وأوضح أن هذا الحزب هو المسؤول عن قرارات ترامب في الإدارة الأمريكية، وقد يكون وراء هذه التظاهرات الحالية أو تصعيد العمليات القانونية أو الإثارة التي يقوم بها ترامب حاليًا، خاصة أن ترامب لا إرادة له والإرادة الفعلية لهذا الحزب وهو السبب في حالة الانقسام الحالية التي يشهدها المجتمع الأمريكي والحياة الحزبية بوجه عام، وقد يكون وراء الصفقة التي سيعقدها ترامب للخروج السلمي من السلطة".

وأكد عادل حمودة، أن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب قد يقبل بتسليم سلمي للسلطة لصالح جو بايدن في حالة واحدة، "ربما ترامب يقبل بايدن بشرط أن يكون هناك صفقة مع ترامب لإعفائه من جميع التهم الموجهة إليه، هذه الاتهامات أهمها أنه اقترض 2 مليار دولار من دوتشي بنك، والتهرب الضريبي والتحرش الجنسي، والمدعية العامة في نيويورك بدأت في التحقيق في منظمة ترامب التي تضم ترامب وعائلته وتناول استثمارات ترامب وأعماله".

واستطرد: "ثبت أن رئيس هذه المنظمة قد تقاضى أموالًا لا يستحقها لتسهيل بعض العمليات لترامب ودخل هو وزوجته وحصل على شقة مجانية من ترامب بدون وجه حق"، موضحًا أنه حتى هذه اللحظة دونالد ترامب هو الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية حتى يوم 20 يناير المقبل وهو الموعد المتفق عليه لأن يقسم الرئيس الجديد سواء ببقاء ترامب أو أن يكون جو بايدن رئيسًا للولايات.

وتابع: "نحن أمام اضطرابات ستستمر في الولايات المتحدة حتى 20 يناير، وبايدن هو رئيس من وجهة نظر الإعلام ومؤيديه والحزب الديمقراطي"، متوقعًا أن يكون هناك قرارات انقلابية في حالة وصل إلى بايدن إلى رئاسة الولايات المتحدة.