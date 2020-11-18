أستاذ أوبئة: يوجد 202 لقاح محتمل ضد كورونا و10 فقط بدأت المرحلة الثالثة للتجارب

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنه في جدول منظمة الصحة العالمية يوجد هناك 202 لقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، منها 47 تم تجربتها على البشر، ولكن من دخلوا المرحلة الثالثة 10 فقط، وتستمر المرحلة الثالثة من تجربة الفيروس لمدة سنتين لكن هناك تجربة حاليا تستغرق من 3 إلى 4 شهور من أجل الموافقة على تداول المصل للمرضى لذا فالتقرير المبدئي سيكون في ديسمبر المقبل لأغلب اللقاحات بعد الاعتماد من منظمة الغذاء والدواء.

وأضاف "عنان" في مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن لقاح شركة مودرنا لديه ميزة كبيرة عن لقاح فايزر لأنه يُحفظ في درجة حرار -20 وبعدها يمكن وضعه في الثلاجة لمدة شهر أما فايز فيتحاج درجة تبريد -70 ويوضع في الثلاجة لمدة 5 أيام فقط وهذه مدة قصيرة جدا.

وتابع: أن مصر بوابة إفريقيا للقاحات والتصنيع وأكبر مصدر لها في شمال إفريقيا وتم التعاقد وفقا للمبادرة العالمية للتوزيع العادل على 40 مليون جرعة صالحة لـ 20 مليون شخص والأولوية ستكون للعاملين في الطاقم الطبي ثم كبار السن ثم أصحاب الأمراض المزمنة ويوجد توأمة بين شركة فاركو للأدوية وشركة روسية تعمل على إيجاد اللقاح في مصر في إبريل 2021 لذا فإن الشتاء الحالي سيمر دون وجود لقاح لذا يجب على المواطنين اتخاذ التدابير الاحتياطية وعلى رأسها ارتداء الكمامة.

وأشار "عنان" إلى أن اللقاحات متوقع منها أن تقلل حجم الإصابات والوفيات بنسبة 50% مبينا أن هناك اختلاف في مستوى المناعة لكل شعب وحاليا في أمريكا يتم دراسة حالة الشعب المصري "ليه أعداد الوفيات قليلة".

واستكمل أنه لمعرفة أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر يجب ضرب أعداد الإصابات في 30 ضعف والوفيات في 5 أضعاف، ووزارة الصحة تصرح بأن هناك إصابات غير مسجلة، وهذا أمر وارد في كل الدول لعدم وجود مسحات لجميع المواطنين.

ولفت أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إلى أن لقاح فايزر تم تجربته في مختلف الشعب على 43 ألف متطوع من قارات مختلفة وكانت جنوب إفريقيا ممثل عن القارة الإفريقية