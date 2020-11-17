القاهرة تحذر من إقامة الأسواق الأسبوعية بسبب كورونا

وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء، باستمرار منع إقامة الأسواق الأسبوعية، وذلك لمنع التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، في ظل تفشي الموجة الثانية من الفيروس فى دول العالم.

وطالب محافظ القاهرة القيادات التنفيذية بالتشديد على ارتداء الكمامة في وسائل النقل العام والنقل الجماعي، وعدم دخول موظف أو مواطن إلى المقرات الحكومية التابعة للأحياء والمحافظة، دون ارتداء الكمامة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

ودعا محافظ القاهرة إلى استمرار الحملات والمتابعة، لمنع إقامة أي تجمعات تتسبب في انتشار كوفيد 19، مؤكدا حرص محافظة القاهرة على منع إقامة مثل هذه الأسواق، يأتي في المقام الأول من منطلق الحرص على صحة المواطنين.

وفى سياق متصل، قامت الأجهزة التنفيذية بحي المرج بالتصدي لإقامة سوق الثلاثاء الأسبوعي، لما يسببه من تكدس وتزاحم المواطنين.

من ناحية أخرى، أعلنت هيئة النظافة والتجميل في القاهرة، تقديم خدمة مجانية للمواطنين، وهي نقل مخلفات الهدم والتشطيب لحمام أو مطبخ أو مخلفات ردش بسيطة، من أى موقع داخل القاهرة، وعلى المواطنين الاتصال بالأرقام التالية لرفع المخلفات من الوحدات إلى المقالب العمومية وهى 29223410، أو 26843759 للاستفادة من الخدمة.

وأكدت هيئة النظافة أن الخدمة تعمل على نظافة الشوارع، ومنع إلقاء أي مخلفات قمامة، أو تراكمات هدم بالشوارع، ومنع التخلص من أي مخلفات بشكل عشوائي، مؤكدة أنه على المواطن الاتصال بالأرقام الموضحة لإبلاغ رسالته وفى حينها تقوم الهيئة بالتحرك لإزالة التراكمات أو المخلفات محل البلاغ.

وأشارت إلى أنها تعمل على تقديم الخدمة للمواطنين من أجل بيئة نظيفة والحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع القاهرة، ومواجهة ظاهرة تخلص بعض سيارات النقل وعربات الكارو من مخلفات المباني في الطرق مما يؤدى إلى إيذاء المارة وتعطل حركة المرور.