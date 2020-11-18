حفظ القرآن ويواظب على صلاة الفجر بالمسجد.. الوجه الآخر لبهاء سلطان

يخجل من الجميع ولا يجيد التحدث أمام عدسات الكاميرات، كل ما يهواه في الحياة هو الغناء بصوته الشجي الذي أنعم الله عليه به منذ نعومة أظافره، ما جعله من ضمن 21 صوتا متفردا في الساحة الغنائية بمصر والعالم العربي.

بهاء سلطان، فنان ظلمته شركات الإنتاج وحبسته في منزله لعدة سنوات، كان غير قادر فيها عن التغريد بصوته؛ بسبب عقود الإنتاج المجحفة، إلا أنه مازال يحتفظ بشعبيته الجارفة.

الزوج والأب

ربما لا يعلم الكثيرون أن بهاء زوج شرقي وأب مثالي، لا يخرج من بيته كثيرا إلا من اجل العمل، ولا يحبذ مطلقا ظهور أسرته فى وسائل الإعلام، حتى أولاده الثلاث "كادي وكاندي وأحمد" حتى الآن لم تظهر صورهم للإعلام أو عبر صفحاته الرسمية، ورغم ان توأمه اللذان يبلغان من العمر 5 سنوات، إلا أنه لا يفضل اصطحابهم لحفلاته.

وتحدث المطرب بهاء سلطان، خلال استضافتة مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" في لقاء سابق عن أسرته، قائلا: "بناتي أصحابي، وأولادي بينادوني باسمي، ولما أكون ساكت بينكشوني وممكن ألاقي قلم نزل على وشي، أمهم بتذاكرلهم والحاجات اللي بيذاكروها حاليا كنا بناخدها في الإعدادي".

وخلال فترة اختفاء بهاء سلطان عن الساحة الفنية، حرص على التواجد الدائم مع أسرته، ومتابعة أولاده بشكل مستمر بنفسه في مدارسهم.

وأضاف "سلطان: "أحلى حاجة حصلت في 2019 أولادي ومراتي وإخواتي، وبقالي فترة بحفظ قرآن، ودي أهم حاجة حصلت معايا في السنين الأخيرة، ليا 8 سنين معملتش حاجة"

بهاء سلطان الغامض

لا يختلف اثنين على موهبة بهاء سلطان، ولا على شخصيته الطيبة البسيطة التي لم تعرف الغرور مطلقا، ولكن مشكلته الدائمة هي الغموض والابتعاد عن الناس، وقول الحقيقة التي تعرضه دوما للمشاكل، وظهر هذا الأمر واضحا في ليلة كتب كتابه التي لم يحضرها سوى شخصيات قليلة من الوسط الفني؛ لابتعاده عن سهراتهم.

بهاء سلطان المتدين

شخصية بهاء سلطان تغيرت كثيرا من عام 2012، وبالتحديد من بعد الزواج والإنجاب، ما أحدث تغيرا جذريا في شخصيته، جعلته يتجه للناحية الدينية، وأصبح يؤدي الصلوات جميعها، وواظب على صلاة الفجر في المسجد ويؤذن للمصليين، واكتملت مؤخرا بإعلانه حفظه للقرآن الكريم، خلال فترة غيابه عن الغناء.

وصرح "سلطان بذلك أيضا خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس،ببرنامج "صاحبة السعادة"، قائلا: "بقيت بحفظ القرآن وفي الجزء الـ26 دلوقتي، وفرحان جدا بكده"، كما يحرص أيضا لتطبيق هذا على أبنائه.