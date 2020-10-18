إدارة أعمال بهاء سلطان عن التحقيق مع إمام الإسكندرية: القصة انتهت

قال ناصر بجاتو، مدير أعمال الفنان بهاء سلطان، إن علاقة الفنان بقصة الشيخ أحمد علي، إمام أحد جوامع محافظة الإسكندرية قد انتهت عقب خروج الفنان من المسجد.

وأضاف بجاتو لـ"الوطن" قائلا: "القصة بما فيها هو أن الشيخ عرض فكرة تقديم التواشيح الدينية على بهاء سلطان، وقبل بهاء الفكرة بترحاب وقال له إن شاء الله، ومن هنا انتهت علاقته بالشيخ نهائيا، وليس هناك أي تعليق عما يحدث بعد ذلك".

وأكد بجاتو على أن الفنان يكمل حاليا مشروعاته الفنية الجديدة ومنها حفل يوم الخميس في الإسكندرية.

وكانت وزارة الأوقاف قد أحالت الإمام أحمد علي درويش، إمام مسجد بالإسكندرية، للتحقيق معه، على خلفيه صورته مع الفنان بهاء سلطان وإعلانه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" أنَّ الفنان قرر الاعتزال والاكتفاء بتقديم الابتهالات الدينية.

من جهته، قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، في تصريحات خاصه لـ"الوطن" أنَّه يجري الآن التحقيق مع إمام الإسكندرية، وذلك بعد زعمه عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنَّ الفنان بهاء سلطان وعده خلال لقائهما في المسجد بأن تقتصر أعماله على تقديم الفن الهادف والابتهالات والأناشيد الدينية فقط، وذلك من خلال منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف "طايع"، لـ"الوطن"، أنَّ تصرف الإمام يعد رعونة ومراهقة شبابية من إمام شاب في بدايه عمره، وأنَّ الإمام من الممكن أنَّه شعر بالفرحة والانبهار لوجود بهاء سلطان معه في المسجد، مضيفا: "إذا كان الفنان بهاء سلطان فضفض مع الإمام بالحديث، فكان لا ينبغي أن يخرج على مواقع التواصل الاجتماعي ليروي ذلك لأنها أسرار، وحتى لا يدعي بطولة زائفة بتعديل مسار الفنان كما زعم"، وفقًا لقوله.