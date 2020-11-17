بهاء سلطان لـ"الوطن": أدين لجمهوري بالفضل وأعدهم بأغاني جديدة تسعدهم

أكد المطرب بهاء سلطان سعادته بوقوف جمهوره معه في أزمته الأخيرة ويعده بكل جديد ومميز.

وقال بهاء لـ"الوطن"، لن أنسى وقفة جمهوري معي في أزمتي الأخيرة، وأدين لهم بالفضل وسأظل أسعدهم حتى آخر يوم في عمري.

وأضاف: "أحب أشكر من خلالكم المحامي الخاص بي يوسف إبراهيم لحل أزمتي.. وأعد جمهوري بأغاني جديدة الفترة المقبلة إن شاء الله".

ونفت إدارة أعمال الفنان بهاء سلطان الأخبار التي انتشرت حول اعتزال الفنان الغناء والاقتصار على تقديم التواشيح الدينية.

وقال مسؤول مكتب بهاء سلطان في تصريحات لـ"الوطن"، إن الفنان دائما ما يهدف لتقديم الفن الهادف والمحترم، كما أن بهاء دائم على تقديم الأعمال الدينية منها ألبومه الديني الشهير "بدعي يا رب".

وقال يوسف إبراهيم، محام الفنان بهاء سلطان، إن الأزمة بين موكله والمنتج نصر محروس قديمة، وتعود إلى أن الطرفين وقعا عقدا يبدأ من 2009، وينتهي في 2014، ويتضمن أن يضع الفنان بهاء سلطان صوته على ثلاثة ألبومات، ولكن المنتج سجل الألبوم الأول والثاني ولم يطرحه، وباع أجزاء من الألبوم إلى إحدى شركات الاتصالات، مشددا على أنه لن يترك المنتج يمنع الفنان من الغناء: "مش هنسيبه".

وأضاف "إبراهيم"، في مداخلة سابقة مع الإعلامي محمد الشاذلي في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن نصر محروس لم يجهز الألحان والكلمات للألبوم الثالث كما تم الاتفاق عليه، واستغل بعض الثغرات في العقد، ورفع قضية بأن بهاء سلطان لم يسجل الألبوم الثاني، رغم أنه تم تسجيله من قبل، ولكنهم عندما أثبتوا أنه سجل الألبوم، قال "محروس" إن هناك أربع أغنيات بها عيوب هندسية.

وأشار محامي الفنان بهاء سلطان، إلى أن هذه العيوب الهندسية لا دخل لموكله بها، موضحا أن "سلطان" طلب السماح له بتسجيل الأغاني، التي أصابها عيب هندسي، ولكن "محروس" رفض الطلب.

ولفت "إبراهيم"، إلى أن هناك الكثير من الوساطات حدثت من الفنانين، ولكن "محروس" كان يرفض العروض المقدمة له، رغم أنه في أحد المرات وافق على عرض بالحصول على 5 ملايين جنيه، ثم عاد ورفض مرة أخرى، موضحا أن الخطوة المقبلة هي أنه أرسل إنذارا قانونيا لنصر محروس بتحديد مدة شهر كامل إذا لم يتم تسجيل الأغاني التي قيل إنها ليست سليمة، سيطلبون تنفيذ الحكم، وإثبات أن نصر محروس هو من يمتنع عن تنفيذ الحكم، مؤكدا أنهم لا يريدون شيئا من المنتج.

وتابع: "إحنا وصلنا لمرحلة إننا بنتحايل عليه يمكننا إننا نحط صوتنا على الكلمات والألحان اللي عنده، وبيفكر في حاجات تاني، وإحنا مش هنسيبه، وهخلي بهاء يطلع يغني والعقد انتهى من 2014".

وأوضح أن الفنان بهاء سلطان لم يصدر أي ألبومات منذ 2014، وهناك العديد من الشركات ترغب في التعاقد معه.