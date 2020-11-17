"التعاون الدولي": مفاوضات مع الولايات المتحدة لتمويل مشروعات لمدة 5 سنوات

قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إنها تسعى لتعظيم الشراكة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، من خلال التفاوض حول الإطار العام للتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للفترة من 2021-2025، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، من خلال دعم الإصلاحات الهيكلية والتطوير المؤسسى للوزارات والجهات الحكومية، والمساهمة فى تحسين جودة التعليم الأساسى، وتطوير خدمات الرعاية الصحية، والتعاون فى تمكين المرأة تحت مظلة محفز سد الفجوة بين الجنسين الذى تم إطلاقه منتصف العام الجارى.

وأضافت خلال تفقدها وجوناثان كوهين، السفير الأمريكى بالقاهرة، وليزلى ريد، مدير مكتب الوكالة الأمريكية فى مصر، وممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أمس، محطة معالجة مياه الصرف الصحى بمنطقة روض الفرج التى جرى تدشينها بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتقدم خدماتها لأكثر من 5 ملايين نسمة بالقاهرة، أن الوزارة مُلتزمة بتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، ومن بينهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتم توقيع 7 اتفاقيات منح خلال العام الجارى بقيمة 112 مليون دولار.

فى سياق موازٍ، أظهر تقرير حديث صادر عن وزارة التعاون الدولى، عن مجمل اتفاقيات التمويل التنموى التى جرى الاتفاق عليها منذ يناير 2020، لصالح قطاعات الدولة المختلفة فضلاً عن القطاع الخاص، أن قطاعى الإسكان والمياه والصرف الصحى والنقل والمواصلات استحوذا على نحو 52.7% من إجمالى التمويلات التى جرى الاتفاق عليها لقطاعات الدولة المختلفة. وأوضح التقرير أن مجمل اتفاقيات التمويل التنموى منذ يناير 2020 بلغ نحو 7.3 مليار دولار من 16 شريكاً تنموياً، منها 4.54 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية المختلفة، ونحو 2.761 مليار دولار للقطاع الخاص.