«التعاون الدولى»: "كورونا" أظهر أهمية تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن جائحة كورونا التى أثرت على كافة دول العالم أظهرت أهمية تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة، لتقوم بدورها فى دعم جهود التنمية. وشاركت وزيرة التعاون الدولى فى جلسة القيادات النسائية فى مجالات السياسة والأعمال، والتى عُقدت ضمن فعاليات الاحتفال بالأسبوع العالمى للجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر الفيديو، تحت عنوان «استراتيجية القرن الـ21: دور النساء فى تعزيز قطاعات الأعمال»، وخلال الجلسة تم تسليط الضوء على أهمية معالجة قضايا التمكين الاقتصادى للمرأة خلال أزمة كورونا، والفوائد الاقتصادية التى يمكن أن تعود على المجتمعات.

وأوضحت «المشاط» أن مشاركة المرأة فى سوق العمل بالمساواة مع الرجل فى مصر تسهم فى تحفيز الإنتاجية وزياد الناتج المحلى بنسبة 34%، فضلاً عن زيادة دخل الأسرة، قائلة: «جائحة كورونا أظهرت أن السيدات من الفئات الأكثر تأثراً فى المجتمعات، إلا أنها لفتت الانتباه لهن باعتبارهن مورداً اقتصادياً مهماً».

وألقت وزيرة التعاون الدولى الضوء على تقرير منظمة العمل الدولية الذى نُشر عام 2015، وأشار إلى أهمية المساواة بين المرأة والرجل فى مجتمعات الأعمال، من خلال تنفيذ استطلاع بمشاركة 13 ألف شركة توصل لنتيجة مفادها أن 60% من هذه الشركات ربطت بين أهمية النهوض بتنوع الجنسين فى الأعمال ودوره فى تعزيز الربحية والإنتاجية، كما كشف أن زيادة مشاركة المرأة فى القوى العاملة تعمل على زيادة الناتج المحلى الإجمالى.

واستعرضت «المشاط» الجهود الحكومية للسعى نحو تمكين المرأة، لا سيما خلال جائحة كوفيد، حيث أطلقت وزارة التعاون الدولى «مُحفز سد الفجوة بين الجنسين» الأول من نوعه بأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، كما أن مصر كانت هى أول دولة تصدر ورقة سياسات تحدد «استجابة مصر السريعة لحالة المرأة خلال تفشِّى فيروس كورونا».