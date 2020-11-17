عاجل.. القبض على مرتكب المذبحة الأسرية في حدائق الأهرام

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، القبض على الشاب المتهم بقتل والدته وشقيقه، والشروع فى قتل زوج شقيقته، كما تم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة.

وكشفت التحريات الأولية أن مشاجرة نشبت بين المتهم والمجني عليه بسبب خلافات عائلية، فاستل المتهم سكين المطبخ، وسدد الطعنات لشقيقه، ثم أسرع بقتل أمه، وشرع فى قتل زوج شقيقته داخل شقة الأسرة بمنطقة حدائق الأهرام.

وكلف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بفريق مكون من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، والمقدم أحمد عصام رئيس المباحث، بمناقشة المتهم، ومعرفة أسباب ارتكاب الجريمة.

كما يجري جمع المعلومات من أفراد الأسرة، وسيتم مناقشة الناجي الوحيد من المذبحة، وهو زوج شقيقة المتهم، وجمع رجال المباحث، كاميرات المراقبة فى المنطقة، لرصد تحركات المتهم قبل ارتكابه الجريمة، ومعرفة تفاصيلها ومواجهته بها.

وتوصل فريق المباحث تحت قيادة العميد محمد نبيل مأمور قسم الهرم، إلى 4 من شهود العيان، سيتم مناقشتهم لمعرفة تفاصيل الجريمة، وتمكنوا من ضبط المتهم بالتنسيق مع رجال المباحث.

كانت منطقة حدائق الأهرام، شهدت مذبحة أسرة راح ضحيتها 2 من أسرة واحدة على يد نجلهم الطالب، وتبين من التحريات الأولية، أن شابا فى بداية العقد الثاني من العمر، تخلص من حياة والدته وشقيقه، وشرع فى قتل زوج شقيقته.

وأوضحت التحريات الأولية أن المتهم ارتكب الجريمة بسبب خلافات عائلية، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ والنيابة العامة، وجار التحقيق في الواقعة.

تلقي اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، بلاغا يفيد بقيام شاب بقتل والدته وشقيقه، والشروع فى قتل زوج شقيقته داخل شقتهما بمنطقة حدائق الأهرام منذ قليل.

تم تشكيل فريق من ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة الأم والابن كما نجح الأهالي ورجال الأمن في إنقاذ حياة زوج شقيقة المتهم، وتحرر محضر، وجار التحقيق.