عاجل.. شاب يقتل أمه وشقيقه في مذبحة أسرية بحدائق الأهرام

شهدت منطقة حدائق الأهرام مذبحة أسرة راح ضحيتها 2 من أسرة واحدة على يد نجلهم الطالب، وتبين من التحريات الأولية، أن شابا فى بداية العقد الثاني من العمر، تخلص من حياة والدته وشقيقه، وشرع فى قتل زوج شقيقته.

وأوضحت التحريات الأولية أن المتهم ارتكب الجريمة بسبب خلافات عائلية، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ والنيابة العامة، وجار التحقيق في الواقعة.

تلقي اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، بلاغا يفيد بقيام شاب بقتل والدته وشقيقه، والشروع فى قتل زوج شقيقته داخل شقتهما بمنطقة حدائق الأهرام منذ قليل.

تم تشكيل فريق من ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة الأم والابن كما نجح الأهالي ورجال الأمن في إنقاذ حياة زوج شقيقة المتهم، وتحرر محضر، وجار التحقيق.