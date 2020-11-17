مساعد وزير التموين: الجمعة البيضاء ليست مناسبة دينية.. وظهرت في أمريكا

قال الدكتور أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين، إن الجمعة البيضاء، ليست مناسبة دينية، لكنها تسبق عيد الشكر في الولايات المتحدة الأمريكية، التي يحتفل به الأمريكيين.

وأضاف "حسام الدين" في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي أن سبب تسمية الجمعة السوداء بهذا الاسم، يعود إلى الشرطة الأمريكية، التي شاهدت ازدحام المواطنين عام 1960 لشراء الأجهزة والملابس من المحال التجارية بسبب وجود تخفيضات كبيرة ووجود فوضى كبيرة في المرور.

وأوضح أن تسمية الجمعة السوداء لا ترجع إلى التشاؤم أو التفاؤل، لكنها مجرد اسم دعائي، وأنه يوضح أنها مرتبطة بعيد الشكر في الولايات المتحدة، ولا يقصد بها أي مغزى ديني.

وظهرت الجمعة السوداء في الولايات المتحدة، لكنه اسم يتغير في العالم العربي إلى الجمعة البيضاء، وتقدم فيها المحال التجارية تخفيضات كبيرة، قد تصل إلى 50%، وتضطر بعض المحال إلى الفتح حتى الرابعة فجرا، ويبيت بعض المواطنين أمام المحال انتظارا لفتحها، للفوز بأكبر كمية من الخصومات.