عاجل.. البنتاجون: مجموعة صواريخ تستهدف السفارة الأمريكية في العراق

نقلت قناة سكاي نيوز عربية، عن مصدر بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، بأن مجموعة صواريخ سقطت على المنطقة الخضراء الحكومية، وسط العاصمة العراقية بغداد.

من جانبها أكدت مصادر عراقية، إصابة 3 مدنيين عراقيين جراء القصف الصاروخي الذي استهدف محيط السفارة الأمريكية.

فيما قالت مصادر لقناة "روسيا اليوم"، إن "المعلومات الأولية تشير إلى سقوط أربعة صواريخ على المنطقة الخضراء"، فيما رجحت مصادر أمنية انطلاقها من شرقي العاصمة.

وأضاف أن "صافرات الإنذار الخاصة بالسفارة الأمريكية انطلقت مباشرة بعد سقوط الصواريخ".

وفى وقت سابق أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، اعتقال 3 إرهابيين في محافظة نينوى، وذكرت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن "مديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على 3 إرهابيين والمطلوبين وفق أحكام المادة (4) إرهاب لانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابى".

وأضافت أنه "من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك الجماعات الإرهابية، حيث تم إيداعهم التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وفي سياق متصل قالت مصاد بالشرطة العراقية، لـ"رويترز"، اليوم الثلاثاء إن صواريخ كاتيوشا سقطت في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد.