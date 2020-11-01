تطلع رئيسه للاستفادة من تجربة مصر.. كيف يكون إعمار العراق؟

في إطار الجهورد الرامية لتعزيز العلاقات مع العراق، وتسخير الخبرات والإمكانات المصرية لخدمة الأشقاء العراقيين، التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الرئيس العراقي برهم صالح.

واستعرض مدبولي، جوانب النجاح التي حققتها مصر على مدار السنوات القليلة الماضية، واكتسبت فيها خبرات مشهودة تتطلع لنقلها للجانب العراقي، ومنها قطاع الإسكان الذي شهد بناء مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات، وقطاع الكهرباء والطاقة، الذي أصبح يحقق فائضا بعد أن كان عجز الكهرباء مشكلة مزمنة عانت منها الدولة المصرية لسنوات.

شحاتة: مشاريع الربط الكهربائي تفيد في توليد الكهرباء بما يحقق الاكتفاء الذاتي وفائض كافٍ للتصدير

وأعرب الرئيس العراقي عن تطلعه لاستفادة العراق من مشروعات الربط الكهربائي مع مصر، عن طريق الأردن، وهو ما وصفه الدكتور ياسر شحاتة، أستاذ الموارد البشرية وخبير التنمية المستدامة في بداية حديثه لـ"الوطن"، بأنّه خطوات ملموسة تخطوها مصر لتحقيق التنمية المستدامة وأجندة 2030.

إعادة إعمار العراق، بحسب رواية شحاتة، يبدأ أولا من تعزيز ودعم البنية التحتية المتمثلة في تقوية شبكة الكهرباء، وتأسيس شبكة الطرق والكباري، وأيضًا إعمارها سكنيا، وكل ذلك حققت فيه مصر نجاحًا كبيرا وتستطيع نقل التجربة إلى العراق الشقيق انطلاقا من دورها الإقليمي والعربي والعالمي أيضًا.

وعن كيفية الاستفادة من مشروع الربط الكهربائي مع مصر عن طريق الأردن، قال شحاتة إنّ فوائد مشاريع الربط الكهربائي بين مصر ودول الجوار، تتمثل في توليد الكهرباء وتحقيق فائض للتصدير بما يحقق التنمية المستدامة المنشودة لمصر وللدول الأخرى المستفيدة من المشروع، وتتحول الدول المستفيدة إلى دولة منتجة ومستوردة ومصدرة وممرة للطاقة، وهو ما أعرب الرئيس العراقي عن أمله في الاستفادة منه لبلاده.

وقال مدبولي في ختام اللقاء: "ناقشنا عددا محددا من المشروعات، وجار عرضها على قيادات الدول في أقرب وقت لتفعيل الشراكة والتعاون بين الدول الثلاث، بما يحقق مصالح الشعوب وصالح المنطقة".