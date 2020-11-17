3 وقائع ضرب واعتداء على المعلمين في الشهر الأول من الدراسة

رصد مرصد المعلمين التابع للنقابة العامة للمهن التعليمية، عدداً من حالات الاعتداء على المعلمين خلال الشهر الأول من العام الدراسي الحالي 2020/ 2021.

وكانت أبرز حالات الاعتداء، حينما نشبت مشاجرة بين معلم وطالب داخل مدرسة الثانوية الفنية الزراعية بنجع حمادي بقنا، حيث شاهد المدرس طالبا يدخن سجائر أثناء الحصة فطلب منه إطفاءها وإلقاءها من يده فرفض الطالب، وإثر ذلك أخذ المدرس السجائر منه عنوة، الأمر الذي أعقبه تعدى الطالب على المعلم ونشبت المشاجرة.

وفي مركز سمنود بمحافظة الغربية، اعتدى ولي أمر طالب على معلم بمدرسة سمنود الإعدادية الجديدة بنين، مستخدما آلة حادة، ما استدعى إجراؤه عملية جراحية، موجها رسالة حزينة "أفكر جديا في الاستقالة من التعليم".

وقال المُدرس، إن مشاجرة وقعت بين طالبين وفضها، بعدها جاء والد طالب إلى المدرسة وقال: "أنا جاي أضربك؛ وأخرج سلاحا واعتدى عليّ، وأصابني بكسر أسفل الركبة الأمر الذي استدعى نقل عظمة من الحوض لمعالجة هذا الكسر".

وفي المحلة الكبرى، اعتدى 4 أشخاص بينهم ولي أمر، على مُعلم بمدرسة جلال الدين الإبتدائية بالمحلة الكبرى، بعد اقتحام المدرسة، بسبب دفاعه عن تلميذ، ما أدى إلى إصابته بجرح قطعي في الوجه مستخدمين أسلحة بيضاء.

وأكد العاملون في المدرسة، أن ولي أمر طالب حضر برفقة صديقه لضرب طالب اعتدى على ابنه في اليوم السابق، وقتها تدخل المدرس لمنع ذلك، فقام ولي أمر الطالب بالإعتداء على المدرس بمعاونة أشخاص آخرين.

ومن جانبه، أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن النقابة تتابع بشكل لحظي قضايا المعلمين في كل المواقف والأحداث، واتخذت كل الإجراءات القانونية التي تحافظ على كرامة ومكانة المعلم، وستستمر في ذلك.

وشدد نقيب المعلمين، على أن النقابة لم ولن تدخر جهدا في الدفاع عن حقوق المعلمين، مناشدًا كل الجهات المعنية، بضرورة إصدار تشريع يغلظ عقوبة الاعتداء على المعلمين ويحفظ كرامتهم.