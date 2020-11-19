للصيادلة.. اعرف الإجراءات والشروط لفتح معمل تحاليل طبية

حددت النقابة العامة للصيادلة، الأوراق والإجراءات والشروط المطلوبة، لفتح الصيدلي معمل تحاليل ومزاولة مهنة التحاليل الطبية.

"الوطن"، تستعرض في السطور القادمة، تلك الإجراءات.

أكدت النقابة أنه يشترط لفتح الصيدلى معمل تحاليل طبية ومزاولة مهنة التحاليل الطبية، حصوله على دراسات عليا "ماجستير أو دكتوراة"، أو على الأقل دبلومة فى قسمي الميكروبيولوجي أو الكيمياء الحيوية".

وتضمنت الأوراق المطلوبة لفتح معمل للتحاليل الطبية مايلى:

• أصل شهادة التخرج من كلية الصيدلة.

• أصل الماجستيرأو الدكتوراة أوالدبلومة.

• أصل المحتوى العلمى المدروس.(وليس بيان الدرجات).

• شهادة قيد بالنقابة.

• فيش جنائى موجهة إلى وزارة الصحة سارى.

• صورة موقف من التجنيد طبق الأصل مختومة.

• عدد 3صور شخصية.

• صورة كارنية حديثة.

• صورة البطاقة.

وأوضحت نقابة الصيادلة أن الاوراق المطلوبة تقدم بمقر النقابة العامة للصيادلة ويتم مراجعتها وإرسالها إلى الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، وبعد ذلك يتم عرض تلك الملفات على اللجنة المختصة للتحاليل الطبية لمراجعتها والتأكد من استيفاء كافة الشروط واستصدار الترخيص خلال مدة تتراوح بين شهر الى ثلاثة أشهر من تاريخ التقديم.

يذكر أن النقابة حصلت على موافقة الإدارة المركزية للتحاليل الطبية عام 2016 لاستخراج تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية من خلال التقدم إلى نقابة الصيادلة مباشرة ، بعد ان كان يضطر الصيدلى لرفع قضايا ضد الوزارة وينتظر شهورلاثبات حقه فى فتح معمل تحاليل طبية، وتم منذ ذلك التاريخ استخراج مايقرب من 1500ترخيص للصيادلة، ومازالت النقابة تستقبل بمقرها الراغبين فى التقدم لفتح معامل تحاليل طبية.

أما الإشتراطات الصحية والفنية المطلوبة طبقاً لأحكام القانون :

ولاً : يجب أن تكون المبانى من مادة مقبولة صحياً وهندسياً ويجب ألا يقل إرتفاع الحوائط عن 270 سم على أن تكون الحوائط مدهونة بمادة ملساء (قيشانى – زيت – ورق) .ثانياً : يجب ألا تكون أرضية المعمل منخفضة عن مستوى الطريق العام (سطح الشارع) .

ثالثاً : المعمل عبارة عن شقة مستقلة من بابها وتتكون من حجرة أو أكثر للمعمل حجرة أو مكان محدد للتحضير وإستلام العينات بالإضافة إلى حجرة أو مكان لإستراحة المرضى وحمام ومن الممكن أن تكون هناك حجرة أخرى مكتب لطبيب المعمل إن أمكن ذلك ، وفى حالة العيادات الطبية التخصصية ، والمستشفيات الخاصة الملحق بها معمل يتم التغاضى عن شرط الباب المستقل بشرط توافر كل الوحدات المطلوب للمعمل بحيث تشكل فى مجموعها وحدة واحدة تسمى "وحدة المعمل" .

رابعاً : يجب وضع لافتة على المعمل مدون عليها بحروف ظاهرة باللغة العربية اسم المرخص له واسم المدير المسئول ، ونوع التخصص ، ويحظر استخدام الأسماء الأجنبية مثل " المعمل الألمانى أو الأمريكى أو الفرنسى أو الدولى أو ما شابه ذلك ".

خامساً : يجب وضع سلك ضيق وثابت على النوافذ والفتحات منعاً لدخول الحشرات ، وجعل باب المعمل مغلق دائماً ، ومدن عليه عبارة "المعمل – ممنوع الدخول" .

سادساً : يجب أن تكون الإضاءة والتهوية مناسبين بمعنى أن تكون مساحة الفتحات التى على ممر هوائى مفتوح مساوية 1/6 مساحة الإرضيات على الأقل ويجب أن تكون أرضيات المعمل من مادة صماء ( سيراميك - بلاط – خشب باركيه – قنالتكس .. إلخ) ، وأن تكون الأبواب والنوافذ نظيفة ومدهونة بالبويه الزيتية .

سابعاً : يجب توافر مورد مائى عمومى ، وفى حالة عدم وجود مورد مائى يجب توافر طلمبة ماصة كابسة لتوريد المياه اللازمة بشرط أن تتوافر فيها وفى المياه الناتجة عنها الإشتراطات الصحية المطلوبة كما يجب أن يكون الصرف بطريقة صحية وموضحة على الرسم الهندسى المقدم للحصول على الترخيص .

ثامناً : يجب توافر حوض كامل الصرف داخل حجرة المعمل أو فى حجرة التحضير وإستلام العينات بشرط أن تكون قريبة من حجرة المعمل .

تاسعاً : يجب توافر الكيماويات والكواشف والأجهزة المعملية اللازمة للعمل بها وذلك حسب كل تخصص ، وتنقسم الأجهزة المعملية الضرورية إلى :

1. الأدوات والأجهزة المتنقلة .

2. الأدوات والأثا

أولاً : الأجهزة المعملية المتنقلة هى :

1. ميكروسكوب كامل العدسات ومزدوج العدسات العينية .

2. جهاز تعقيم "أوتوكلاف" ويكون هاماً فى تخصص التحاليل البكتريولوجية .

3. جهاز طرد مركزى (سنترفيوج) لا تقل سرعته عن 1000 لفة /دقيقة .

4. فرن هواء ساخن للتعقيم يمكن أن تصل درجة حرارته لأكثر من 120 درجة .

5. جهاز لتحضين الميركروبات "حضان" .

6. ثلاجة مناسبة فى الحجم لكمية العمل بالمعمل .

7. ميزان حساس .

8. جهاز تقطير للمياه ، ويمكن الإستغناء عنه فى حالة وجود مياه مقطرة تباع جاهزة .

9. أوانى زجاجية مختلفة السعات والأشكال لوضع المستنبتات والأصباغ والسوائل اللازمة لعمل الأرضيات المعملية .

10. أوانى خاصة لوضع المواد المطهرة التى يجب أن تكون معدة لتطهير الأماكن المعرضة للتلوث .

11. أوانى خاصة للفضلات والنفايات الخطرة ذات أغطية محكمة يمكن فتحها أو غلقها بدون ملامستها باليد