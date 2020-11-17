رامي رضوان عن فوز المنتخب: أداء رجولة.. الأهداف التلاتة أحلى من بعض

قال الإعلامي رامي رضوان، إن أداء المنتخب الوطني خلال مباراته اليوم مع توجو، في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، أفضل من مباراته السبت الماضي، حيث أحرز 3 أهداف مقابل هدف لتوجو، متابعا: "تلات أهداف أحلى من بعض".

وأضاف "رضوان"، أن الهدف الأول أحرزه محمد مجدي قفشة، حيث قطع الكرة من الدفاع، ووضعها "برزانة" وحكمة وسددها على المرمى، ومحمد شريف في غلطة من دفاع توجو، وضعها بالمرصاد أسفل حارس المرمى، وكان الهدف الثاني، بينما الهدف الثالث في الشوط الثاني لمحمود حسن تريزيجه، "كورة جاتلة على الطاير في منطقة جزاء منتخب توجو، وعلى الطاير أسكنها تريزيجه الشباك".

وتابع: "أداء محترم جدا، ويجب الاشادة به لكذا سبب، نظرا للتحديات الموجودة، وأحمد حجازي ومحمد الشناوي قدموا مباراة رائعة والمنتخب كله كان فيه أداء رجولي في الملعب عشان كدة النتيجة طلعت بالشكل وحصد 3 نقاط ويبقى رصيده 8 نقاط متصدر وجزر القمر في المركز التاني وكينيا في المركز الثالث وفي المركز الأخير توجو".

حقق المنتخب الوطني فوزًا ثمينًا وكبيرًا على مضيفه توجو بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "كيجي"، بالجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا، بالكاميرون.

سجل ثلاثية الفراعنة كلًا من: محمد مجدي أفشة في الدقيقة 18، ومحمد شريف في الدقيقة 32، ومحمود حسن تريزيجيه في الدقيقة52، فيما سجل لالاويلي اتاكورا هدف توجو الوحيد في الدقيقة 91.

وبدأ المنتخب الوطني المباراة بسيطرة كبيرة على وسط الميدان، لكن دون خطورة تذكر على المرمى التوجولي، حيث بدا لاعبوه متماسكين بشكل كبير في الدفاع.

وكانت أولى لمحات الخطورة من المنتخب التوجولي في الدقيقة الحادية عشر، بعد مرور رائع من لابا كودجو من أحمد حجازي واقتحم منطقة الجزاء وأرسل عرضية، لكنها مرت من أمام الجميع.

وفي الدقيقة 12، كرة عرضية رائعة على رأس مالابا سددها قوية أعلى عارضة مرمى محمد الشناوي حارس منتخب مصر.

وفي الدقيقة 13، تسديدة من سومو الجناح الأيسر لمنتخب توجو من خارج منطقة الجزاء، ولكنها جاءت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة السادسة عشر، كاد مدافع المنتخب الوطني ولاعب اتحاد جدة، أحمد حجازي أن يحرز هدفًا في مرماه بالخطأ من رأسية داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الشناوي وأخرجها إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 18، نجح مجدي أفشة في وضع الفراعنة في المقدمة على عكس سير اللقاء من تسديدة قوية من على حدود منطقة جزاء توجو.