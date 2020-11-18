منى فاروق: "أتعرض للتنمر حاليا وأنا أصلا ضده"

أعلنت الفنانة منى فاروق، عبر خاصية استوري بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، تعرضها للتنمر.

ونشرت منى فاروق فيديو وهي تشاهد فيديو للفنانة منى زكي، وهي تتحدث عن التنمر الإلكتروني، ضمن حملة "حاسبوا على كلامكو".

وقالت مني فاروق بعد مشاهدتها الفيديو: "أنا من الناس التي تتعرض للتنمر حاليا رغم إنني ضد التنمر".

ونشرت منى فاروق منذ أيام حديث شريف: "ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وانا اليه رَاجِعون، اللهم أجرني في مصيبتي، وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله مصيبته، وأخلف له خير منها".

وكانت منى فاروق بعد 6 أشهر على أزمتها، وقرار إخلاء سبيلها مع شيما الحاج بكفالة 100 ألف جنيه في اتهامه بنشر فيديو فاضح، خرجت عبر صفحتها الرسمية، تعلن رغبتها في الانتحار.